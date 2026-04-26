Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

1,5 milyon deniz canlısı kurtarıldı: 'Hayalet ağlar' temizlendi!

İçerik devam ediyor

'Hayalet ağ' olarak bilinen deniz ve iç sularda unutulan 416 bin metrekare av aracının temizlenmesiyle geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon deniz canlısı ölümden kurtarıldı.

Deniz ve iç sularda unutulan veya terk edilen, halk arasında 'hayalet ağ' olarak tabir edilen av araçlarının temizlenmesi amacıyla 2014 yılında uygulanmaya başlanan 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında, 805 milyon metrekarelik sucul ekosistem tarandı.

11 yılda yaklaşık 3 milyon metrekare hayalet ağın denizlerden çıkarıldığı çalışmalarda, 10 milyon civarında deniz canlısının ölümü engellendi.

GEÇEN YIL 438 MİLYON METREKARE ALAN TARANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, sucul ekosistemde geçen yıl 438 milyon metrekare alan taranarak, 416 bin metrekare hayalet ağ ve 32 bin 61 av aracı sudan çıkarıldı. Temizlenen av araçları sayesinde yaklaşık 1 milyon 448 bin sucul canlının ölümü engellendi.

83 MİLYON 746 BİN YAVRU BIRAKILDI

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, su ürünleri üretim tesislerinde, ekonomik ve ekolojik açıdan önemli olan türlerin kuluçkahanelerde üretimi yapılarak 83 milyon 746 bin 240 yavru balık geçen yıl deniz ve iç sulara bırakıldı.

Sucul ekosistemin korunması amacıyla 2025 yılında toplam 207 bin 371 denetim yapıldı, 550 ton su ürününe, 2 bin 394 av aracına ve 84 balıkçı gemisine el konuldu.

BALON BALIĞI İÇİN DESTEKLEME ÖDEMESİ

İstilacı yabancı bir tür olan balon balığının yoğunluğunu azaltmak amacıyla, 2025 yılında avlanan 291 bin 547 balon balığı için destekleme ödemesi yapıldı. Destekleme uygulaması sayesinde 2020 yılından bugüne kadar toplamda yaklaşık 50 milyon balığın ekosisteme girişi engellendi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
balık deniz Hayalet Ağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.