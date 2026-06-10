Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Osmanlı padişahlarının uğrak noktasıydı: Sarayın altında şaşırtan gizli altyapı ortaya çıktı

Sanat tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne Sarayı'nda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan drenaj, havalandırma ve yalıtım sistemlerinin Osmanlı'nın mühendislik alanındaki ileri seviyesini gözler önüne serdiğini belirterek, yüzyıllar önce inşa edilen altyapı çözümlerinin bugün dahi dikkat çekici olduğunu söyledi.

Osmanlı padişahlarının uğrak noktasıydı: Sarayın altında şaşırtan gizli altyapı ortaya çıktı
Çiğdem Berfin Sevinç

Sanat tarihçisi Prof. Dr. Beksaç Edirne Sarayı'nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beksaç, sarayın Osmanlı mühendisliği ve mimarisinin en önemli örneklerinden biri olduğunu belirterek, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmaların tarihi mirasın korunması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Osmanlı padişahlarının uğrak noktasıydı: Sarayın altında şaşırtan gizli altyapı ortaya çıktı 1

Beksaç, Edirne Sarayı'nda yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan altyapı sistemlerinin Osmanlı mimarisinin yalnızca estetik değil, mühendislik yönüyle de ne kadar gelişmiş olduğunu gösterdiğini söyledi. Sarayda tespit edilen drenaj, havalandırma ve rutubet önleyici uygulamaların dönemin teknik bilgi seviyesini ortaya koyduğunu belirten Beksaç, bu yapıların ecdadın mühendislik anlayışını günümüze taşıyan önemli eserler arasında yer aldığını ifade etti.

Osmanlı padişahlarının uğrak noktasıydı: Sarayın altında şaşırtan gizli altyapı ortaya çıktı 2

"MİLLİ SARAYLAR'IN DEVREYE GİRMESİ SARAY İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Sanat tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne Sarayı'nın uzun yıllar farklı ekipler tarafından yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılmaya çalışıldığını belirterek, "Edirne Sarayı konusu gerçekten ecdat yadigârları arasında çok ayrıcalıklı bir yapı olarak dikkatimizi çekiyor" dedi.

Osmanlı padişahlarının uğrak noktasıydı: Sarayın altında şaşırtan gizli altyapı ortaya çıktı 3

"OSMANLI'NIN ALTYAPI VE DRENAJ SİSTEMLERİNDEKİ BAŞARISINI GÖRÜYORUZ"

Edirne Sarayı'nda yapılan kazı çalışmalarında Osmanlı dönemine ait gelişmiş altyapı uygulamalarına rastladıklarını ifade eden Beksaç, "Edirne Sarayı'nda olduğu gibi sadece burada değil, diğer bütün Osmanlı yapılarında ve büyük ecdat yadigârlarında da bu altyapı çalışmalarını daima görebilmekteyiz" diye konuştu.

Osmanlı padişahlarının uğrak noktasıydı: Sarayın altında şaşırtan gizli altyapı ortaya çıktı 4

"KAZILARDA HAVALANDIRMA VE RUTUBET ÖNLEYİCİ SİSTEMLER TESPİT EDİLDİ"

Sarayda yürütülen kazılarda atık su kanalları, havalandırma sistemleri ve rutubeti önleyici uygulamaların ortaya çıkarıldığını vurgulayan Beksaç, "Bizim Edirne Sarayı'nda yapmış olduğumuz çalışmalarda sadece fosseptik çukurları değil, bunun dışındaki kirli suyu, atık suyu götürmek için yapılmış olan çok çeşitli kanallara rastladık" dedi.

Osmanlı padişahlarının uğrak noktasıydı: Sarayın altında şaşırtan gizli altyapı ortaya çıktı 5

"EDİRNE SARAYI BİZİM İÇİN TURİSTİKTEN ÖNCE MİLLİ BİR MİRASTIR"

Edirne Sarayı'nın yalnızca turistik bir yapı olarak değil, milli ve manevi bir miras olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Beksaç, "Edirne Sarayı esasında bir ecdat yadigârı. Yani onun turistik katkısından önce bizim için onun manevi ve ulusal, milli bir değeri var" ifadelerini kullandı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyada eşi yok! “Uçan balık” sadece Türkiye’nin o ilindeDünyada eşi yok! “Uçan balık” sadece Türkiye’nin o ilinde
Osmanlı döneminden kalmıştı, yüzyıllık miras resmen çürüyorOsmanlı döneminden kalmıştı, yüzyıllık miras resmen çürüyor

Anahtar Kelimeler:
Saray altyapı keşif osmanlı padişah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bir olay ülkeyi karıştırdı! Türk berber hedef oldu

Bir olay ülkeyi karıştırdı! Türk berber hedef oldu

Orta Doğu'da yine sirenler çaldı! Halka güvenli bölge çağrısı yapıldı

Orta Doğu'da yine sirenler çaldı! Halka güvenli bölge çağrısı yapıldı

Real Alvarez'i istedi! Atletico, Osimhen için harekete geçti!

Real Alvarez'i istedi! Atletico, Osimhen için harekete geçti!

Dizi biter bitmez aşklarını ilan ettiler! Tatilden romantik poz

Dizi biter bitmez aşklarını ilan ettiler! Tatilden romantik poz

Altın sert düştü: Son 2,5 ayın dibi! İşte güncel altın fiyatları

Altın sert düştü: Son 2,5 ayın dibi! İşte güncel altın fiyatları

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.