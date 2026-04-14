YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

1,5 yıl süren çalışma: Pülümür tuzu coğrafi işaretle tescillendi!

Tunceli'nin önemli doğal değerlerinden biri olan Pülümür Doğal Yer Altı Kaynak Tuzu, yaklaşık 1,5 yıl süren bilimsel ve teknik çalışmaların ardından coğrafi işaret tescili aldı.

Tunceli'nin stratejik öneme sahip doğal kaynakları arasında yer alan Pülümür Doğal Yer Altı Kaynak Tuzu, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda coğrafi işaretle tescillendi.

Tescil süreci, ürünün bilimsel analizlerinden teknik dosya hazırlığına kadar birçok aşamayı kapsayan yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışmayla tamamlandı.

Tescilin ardından Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası heyeti Ankara'da bir dizi temasta bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun başkanlığındaki heyet, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak'ı ziyaret ederek tescil belgesini teslim aldı.

Heyet ayrıca, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe ile bir araya gelerek ilin diğer yerel ürünlerinin tescil süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Tunceli Pülümür tuz patent Coğrafi işaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.