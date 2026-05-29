Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri! Türkiye’den 5 lezzet listede

Gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi yoğurt bazlı yemeklerini sıraladı. Listede Türk mutfağından 5 farklı lezzet yer aldı.

TasteAtlas tarafından yayımlanan “Dünyanın En İyi Yoğurt Bazlı Yemekleri” listesi, farklı kültürlerin yoğurtla hazırlanan geleneksel tariflerini bir araya getirdi. Türkiye’den birçok lezzetin üst sıralarda yer aldığı listede, yoğurdun dünya mutfaklarındaki güçlü yeri bir kez daha dikkat çekti.

TasteAtlas’ın hazırladığı listede, yoğurt temelli ana yemekler, mezeler ve soslar değerlendirildi. Türkiye'den çökertme kebabı listenin ikinci sırasında yer alırken, mantı beşinci sıraya yerleşti.

Türk mutfağından listeye giren diğer lezzetler ise şiş tavuk, haydari ve çılbır oldu. Listenin zirvesinde Shishbarak yer aldı. Yoğurtlu sosla servis edilen geleneksel Lübnan yemeğini, Türkiye’den Çökertme kebabı takip etti.

Yunan mutfağından Tirokafteri üçüncü sırada yer alırken, Chicken Tikka Masala dördüncü sıraya yerleşti. Listede ayrıca Tzatziki, Korma, Mast o khiar ve Koldskål gibi farklı ülkelerden yoğurt bazlı tarifler de yer aldı.

TasteAtlas’ın yayımladığı sıralama, yoğurdun yalnızca Türk mutfağında değil, dünya genelinde pek çok kültürde önemli bir yere sahip olduğunu ortaya koydu.

İŞTE TAM LİSTE

TasteAtlas listesine göre dünyanın en iyi 20 yoğurt bazlı yemeği:

1- Shishbarak – Lübnan
2- Çökertme kebabı – Türkiye
3- Tirokafteri – Yunanistan
4- Chicken Tikka Masala – Birleşik Krallık
5- Mantı – Türkiye
6- Yiaourti me meli – Yunanistan
7- Snezhanka salata – Bulgaristan
8- Tandoori – Hindistan
9- Tzatziki – Yunanistan
10- Kabab barg – İran
11- Fatteh – Lübnan
12- Burek sa sirom – Sırbistan
13- Şiş tavuk – Türkiye
14- Korma – Hindistan
15- Haydari – Türkiye
16- Mast o khiar – İran
17- Portokalopita – Yunanistan (Kıbrıs/Girit etkili)
18- Gzik – Polonya
19- Çılbır – Türkiye
20- Koldskål (Buttermilk soup) – Danimarka

