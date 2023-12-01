MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. 1 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

1 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

01.12.2023 21:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 1 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 1 Aralık Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 1 Aralık Cuma gününün reyting sonuçları...

1 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Aralık Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

0x0-reyting-sonuclari-aciklaniyor-dunun-reyting-sonuclarina-gore-kurulus-osman-mi-cop-adam-mi-o-kiz-mi-birinci-old-1673496745948

GEÇEN HAFTANIN (24 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

24 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3. sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada “Yalı Çapkını”, 3. sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.

screenshot-3-28n4-1zdb


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O sahne gündem oldu! 'Tüm susturulmuş kadınlar adına'O sahne gündem oldu! 'Tüm susturulmuş kadınlar adına'
Stüdyodan kovdu: Yemek yapmayanların burada işi yok!Stüdyodan kovdu: Yemek yapmayanların burada işi yok!
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında flaş gelişmeSelin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında flaş gelişme
Anahtar Kelimeler:
Reyting sonuçları arka sokaklar yalı çapkını Kızılcık Şerbeti cuma reyting sonuçları Ateş Kuşları masterchef all star ele
En Çok Okunan Haberler
Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasına tasma takıp sokak sokak gezdirdi! Olay görüntüler

Kocasına tasma takıp sokak sokak gezdirdi! Olay görüntüler

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Taksi şoförünü ormanlık alana götürerek astılar! Cinayeti savundular

Taksi şoförünü ormanlık alana götürerek astılar! Cinayeti savundular

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.