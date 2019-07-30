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1 ayda sadece 2 video çekerek YouTube'da 1,5 milyon aboneye ulaştı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 30.07.2019 15:11 | Son Güncelleme

Şimdilerin popüler mesleği YouTuberlığa hızlı bir geçiş yaparak sadece 2 video ile 1 milyon 500 bini aşkın aboneye ulaşan Jennelle Eliana başarısıyla tüm dünyayı sallıyor.

ABD'den bir Youtube kullanıcısı Nisan'da dahil olduğu ve topu topu 2 video yayınladığı hesabında rekor üstüne rekor kırıyor. 2 videoyla 18,5 milyon izlenmeye ulaşmayı başardı. Biri 10 öteki 27 dakikalık iki videoyla 18,5 milyon izlenmeye ulaşan Jennelle, sıfırdan başladığı kanalında 1 milyon 500 bini aşkın aboneye ulaştı.

EVCİL YILANIYLA BİRLİKTE KARAVANDA YAŞIYOR

20 yaşında olan Eliana şu anda 1995 model GMC Vandura Explorer marka karavanında evcil yılanı Alfredo ile birlikte kalıyor. İlk videosunu 26 Haziran'da YouTube'a yükleyen Jennelle, "Karavan Turu, yalnız kadın gezginin karavan hayatı" başlıklı video ile bir anda 5.6 milyon izleyiciye ulaştı. Bu video daha sonar 6.5 milyon görüntülenmeye kadar yükseldi.

'BİR KARAVANDA YAŞARKEN NASIL DUŞ ALINIR'

Bunu gören Jennelle aradan 3 hafta geçtikten sonra 11 Temmuz'da ikinci bir video daha yayınladı. Bu kez videosuna "Bir karavanda yaşarken nasıl duş alınır" başlığını koydu. Bu video ilk videoyu da sollayıp 12 milyon görüntülenmeye ulaştı. Bir ay içinde yayınlanan iki video ilen kullanıcı sayısı 1 milyon 400 bine ulaşan Jennelle, resmen bir anda YouTube fenomenine dönüştü.

YOUTUBE'TAN ÖNCE INSTAGRAM FENOMENİYDİ

Tabi bu durum şüphe yarattı. Doğal olarak sosyal medyada spekülasyonlar bir birini kovaladı. "YouTube'un algoritmasının açığını buldu" diyenler oldu. Bu iddialar YouTube'a soruldu. Ancak firma açıklama yapmayı reddetti. Youtube öncesinde Jennelle bir Instagram fenomeniydi. Bu videoları yayınlamadan önce Instagram'da 189 bin takipçisi bulunan genç kızın buradaki takipçi sayısı da 220 bine yükseldi. Ancak bu durumda YouTube'daki inanılmaz çıkışı açıklamaya yeterli olmadı.

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPTI

TubeFilter'a konuşan bir YouTube yetkilisi "Son dönemde karavan vesaire gibi araçlarda, ya da zor şartlardaki yerlerde kalarak çekilen videolara olan ilgi olarak genel bir artış tespit ettik. Aslında sürdürülebilir yaşam videolarına olan ilgi bu yıl iki kart arttı. Özellikle minik evlerde, karavanlarda yaşam, minimalizm ve sıfır atığa yönelik yoğun bir ilgi var" dedi.

VİDEOLARDAN NE KADAR KAZANDI?

Bu sorunun yanıtı ise sizi şaşırtacak. Jennelle'in iki videosunda da reklam oynamıyor. Yani Jennelle hiç para kazanamadı. Nedeni ise Youtube'un videoyu çoğu reklamveren için uygun bulmaması. Jennelle, videonun incelenmesi için Youtube'a başvurdu ancak şu ana kadar incelenme tamamlanmadığı için video izlenmesinde hiç reklam oynamadı ve Jennelle hiç para kazanamadı.

'YALNIZ GEZGİN' ve 'YILAN' KELİMELERİ ETKİLİ

Jennelle'in videolarına yoğun ilgi olmasında "yalnız gezgin" ve "yılan" anahtar kelimelerinin de etkili olduğu düşünüyor. Ancak Jennelle videodan para kazanamasa da adını açıklamadığı bir sponsoru olduğunu ve ondan para kazandığını açıkladı. Jennelle ayrıca Instagram'da açtığı ikinci bir hesap ve Depop'tan kıyafetlerini satarak ek gelir elde ediyor.

BU TÜRDE BİRÇOK VİDEO VAR AMA ONU GEÇEMEDİLER

Karavanda seyahat türünde aslında YouTube'da birçok video bulunuyor. Ancak diğer videolar Jennelle başarısının yanına yaklaşamadı bile. Bu türün diğer en popüler kullanıcısı Kombi Life kanalı. Onun da 450 bin civarında bir takipçisi bulunuyor.

GENÇ KADIN ŞAŞKIN

Jennelle 3.videsunu 2 gün önce paylaştı. Genç Youtuber videolarının bu kadar başarılı olmasına şaşırdığını belirtirken "Açıkçası videoyu arkadaşlarım ve ailem izlesin diye yapmıştım" demişti.

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