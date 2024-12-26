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  4. 1 haftada 2.kez... Manchester United yine kornerden gol yedi! Önce Altay Bayındır, şimdi de Onana... Vitor Pereira'dan harika başlangıç: 2/2!

1 haftada 2.kez... Manchester United yine kornerden gol yedi! Önce Altay Bayındır, şimdi de Onana... Vitor Pereira'dan harika başlangıç: 2/2!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.12.2024 22:47
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İngiltere Premier Lig 18. haftasında Manchester United, deplasmanda Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma 0-0 devam ederken Onana'nın kornerden yediği gol geniş yankı uyandırdı. Öte yandan geçtiğimiz hafta Lig Kupası çeyrek finalinde Ruben Amorim'in öğrencileri Tottenham'a 4-3 mağlup olduğu maçta milli file bekçisi Altay Bayındır'da kornerden gol yemişti. İşte detaylar...

1 haftada 2.kez... Manchester United yine kornerden gol yedi! Önce Altay Bayındır, şimdi de Onana... Vitor Pereira'dan harika başlangıç: 2/2!

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında zor günler geçiren Manchester United, Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton deplasmanına konuk oldu.

Molineux Stadyumu'nda oynanılan karşılaşmada Wolves, galibiyeti ikinci yarıda Matheus Cunha ve Hwang Hee-Chan'ın ayağından bulduğu gollerle aldı. Manchester United'ta ise dakikalar 47'yi gösterdiğinde Bruno Fernandes kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Ligde 18 maçın ardından 22 puan ile 14. sırada yer alan Manchester United gelecek hafta Newcastle United ile sahasında karşı karşıya gelecek. Vitor Pereira'nın Wolves'ı ise deplasmanda Tottenham ile kozlarını paylaşacak.

VITOR PEREIRA'DAN HARİKA BAŞLANGIÇ

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3 sezonun ardından Avrupa futboluna geri dönen Vitor Pereira, Premier Lig'e müthiş bir başlangıç yaptı. Küme düşme hattında teslim aldığı Wolves ile çıktığı ilk 2 maçından da galibiyetle ayrılırken, kalesini gole kapatmayı başardı. Portekizli teknik adam, takımıyla çıktığı ilk maçında deplasmanda Leicester City'i 3-0 mağlup etmişti.

ONANA'DAN BÜYÜK HATA

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Müsabaka 0-0 eşitlik ile devam ettiği sırada Matheus Cunha, Manchester United file bekçisi ise Onana'nın hiç beklemediği bir anda direkt olarak kaleyi düşündü ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ALTAY BAYINDIR'DA KORNERDEN GOL YEMİŞTİ...

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Manchester United'ın Lig Kupası'nda Tottenham'a karşı kaybedilen 4-3'lük maçta kaleyi koruyan Altay Bayındır, performansıyla İngiliz taraftarların eleştiri konusu olmuştu. 26 yaşındaki milli file bekçisi, mücadelenin 87. dakikasında Heung-min Son'un köşe vuruşundan direkt kaleye vurduğu topa engel olamamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Manchester United Altay Bayındır ingiltere premier lig
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