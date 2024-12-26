1 haftada 2.kez... Manchester United yine kornerden gol yedi! Önce Altay Bayındır, şimdi de Onana... Vitor Pereira'dan harika başlangıç: 2/2!

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında zor günler geçiren Manchester United, Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton deplasmanına konuk oldu.

Molineux Stadyumu'nda oynanılan karşılaşmada Wolves, galibiyeti ikinci yarıda Matheus Cunha ve Hwang Hee-Chan'ın ayağından bulduğu gollerle aldı. Manchester United'ta ise dakikalar 47'yi gösterdiğinde Bruno Fernandes kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Ligde 18 maçın ardından 22 puan ile 14. sırada yer alan Manchester United gelecek hafta Newcastle United ile sahasında karşı karşıya gelecek. Vitor Pereira'nın Wolves'ı ise deplasmanda Tottenham ile kozlarını paylaşacak.

VITOR PEREIRA'DAN HARİKA BAŞLANGIÇ

3 sezonun ardından Avrupa futboluna geri dönen Vitor Pereira, Premier Lig'e müthiş bir başlangıç yaptı. Küme düşme hattında teslim aldığı Wolves ile çıktığı ilk 2 maçından da galibiyetle ayrılırken, kalesini gole kapatmayı başardı. Portekizli teknik adam, takımıyla çıktığı ilk maçında deplasmanda Leicester City'i 3-0 mağlup etmişti.

ONANA'DAN BÜYÜK HATA

Müsabaka 0-0 eşitlik ile devam ettiği sırada Matheus Cunha, Manchester United file bekçisi ise Onana'nın hiç beklemediği bir anda direkt olarak kaleyi düşündü ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ALTAY BAYINDIR'DA KORNERDEN GOL YEMİŞTİ...

Manchester United'ın Lig Kupası'nda Tottenham'a karşı kaybedilen 4-3'lük maçta kaleyi koruyan Altay Bayındır, performansıyla İngiliz taraftarların eleştiri konusu olmuştu. 26 yaşındaki milli file bekçisi, mücadelenin 87. dakikasında Heung-min Son'un köşe vuruşundan direkt kaleye vurduğu topa engel olamamıştı.