Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde son günlerin en çok konuşulan olaylarından olan 'firari aslan' konusu da İngiliz basınında gündem oldu. Mücadele öncesi Sarıyer'de aranan aslan İngiliz basınının da gündemine oturdu.

İngiltere medyasında konuyla ilgili olarak 'Galatasaray ile Aston Villa arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı firari aslan yüzünden kaosa döndü' başlıklı haberde firar eden aslanın arandığı bölgenin Galatasaray'ın stadına çok yakın olduğundan belirtildi.

"YEM EDECEKLER"

Konu İngiliz taraftarların da gündemine oturdu. Bir İngiliz taraftar, "Türkler, Aston Villa'yı aslana yem edecekler' derken bir diğeri ise 'Şaka yapıyorlar değil mi?' diye sordu.

Öte yandan İngiliz haber kaynağı Daily Mail'in UEFA'ya RAMS Park'ın zemini ile ilgili bir mektup yazdığı öğrenildi.

"HERHANGİ BİR RİSK YOK"

Daily Mail gazetesi, Rams Park zemini ile ilgili UEFA'ya bir yazı yazarak zeminin son durumunu sordu. UEFA yetkilileri gelen maile şu cevabı verdi: "Rams Park zemininde kapsamlı incelemeler yapıldı, Aston Villa için herhangi bir risk oluşturmayacak."