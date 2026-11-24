Beşiktaş formasıyla bu sezon ortaya koyduğu performansla öne çıkan Junior Olaitan, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın 24 yaşındaki Beninli futbolcusu için İngiltere Premier Lig'den Brighton devreye girdi.

İNGİLİZLER PEŞİNDE

Transferfeed'in haberine göre Brighton, Junior Olaitan'ı transfer etmek isteyen kulüpler arasına dahil etti. İngiliz temsilcisinin, Beşiktaşlı futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak gibi bir planı bulunmuyor.

Premier Lig ekibinin, Beninli orta saha oyuncusunun transferini sezon sonuna bırakmayı düşündüğü belirtildi.

Beşiktaş yönetimi ise performansıyla değerini artıran Olaitan'ın olası ayrılığından yüksek bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.

HEDEF TRANSFER REKORU

Siyah-beyazlı yönetimin, Junior Olaitan'ın satışından kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini kazanma planı bulunuyor.

Beşiktaş'ın oyuncu satışından elde ettiği mevcut rekor, 26 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'e ait.

Yönetimin, Olaitan için bu bedelin üzerinde bir teklif beklediği ve olası transferde kulüp tarihine geçecek bir gelir elde etmeyi amaçladığı ifade ediliyor.