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1 HAFTALIK ARA TATİL NE ZAMAN? Okullarda 1. Dönem ne zaman bitiyor? 2023 2024 okul tatil tarihleri

05.11.2023 21:32 | Son Güncelleme:
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1 haftalık ara tatil tarihi araştırılıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılına devam eden milyonlarca öğrenci dönemin ilk tatilini iple çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı artık sömestr tatili dışında iki kez de ara tatil yapılacağını duyurmuştu. İlk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Peki, 1 HAFTALIK ARA TATİL NE ZAMAN? Okullarda 1. Dönem ne zaman bitiyor? İşte 2023 2024 okul tatil tarihleri

1 HAFTALIK ARA TATİL NE ZAMAN? Okullarda 1. Dönem ne zaman bitiyor? 2023 2024 okul tatil tarihleri

Kasım ara tatili için araştırmalar yoğunluk kazandı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen 11 Eylül'de ders başı yapmıştı. İlk ara tatil tarihi ve 1. Dönem tatili merak edildi. İşte okullarda ilk ara tatil tarihi ile ilgili detaylar ve 2023 2024 okul tatil tarihleri takvimi...

1 HAFTALIK ARA TATİL NE ZAMAN?

2023 2024 eğitim ğretim döneminin ilk ara tatili Kasım ayının 13'ünde başlayacak. 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak olan ara tatil 18 Kasım Cuma günü sona erecek. Kasım ayının ikinci haftasında eğitim öğretime bir haftalık ara verilecek.

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 14-18 Kasım'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak. Hafta sonu ile birlikte dokuz güne ulaşan arada öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini isteyen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller diledi.

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OKULLARDA 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre okullara birinci dönem 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek.

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde sömestr tatili(yarıyıl tatili) 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

2023 2024 OKUL TATİL TARİHLERİ TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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