1 Haziran reyting sonuçları | 1 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?

Birbirleri ile yarışan dizilerin 1 Haziran reyting sonuçları bugün itibariyle belli oldu. Birçok fenomen dizinin yer aldığı listede diziler ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girişti. Masumlar Apartmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, reytinglerde üste çıkabilmek için birbiriyle yarıştı.

1 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

1 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

1 Haziran Pazartesi gününün reyting sonuçları belli olmadı. Belli olduktan sonra haberimizden öğrenebilirsiniz.



