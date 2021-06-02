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1 Haziran reyting sonuçları | 1 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?

Seo Editör-2 Seo Editör-2
02.06.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Haziran 2021 reyting sonuçları için bekleyiş başladı. 1 Haziran Salı günü; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Masumlar Apartmanı dizileri, Survivor yarışması ve haber kanalları birbirleri ile yarıştı. Reyting sonuçları Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ölçülüyor. Karar gereği sonuçların sadece ilk 10’u paylaşılıyor.

1 Haziran reyting sonuçları | 1 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?

Birbirleri ile yarışan dizilerin 1 Haziran reyting sonuçları bugün itibariyle belli oldu. Birçok fenomen dizinin yer aldığı listede diziler ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girişti. Masumlar Apartmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, reytinglerde üste çıkabilmek için birbiriyle yarıştı.

1 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

1 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

1 Haziran Pazartesi gününün reyting sonuçları belli olmadı. Belli olduktan sonra haberimizden öğrenebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Masumlar Apartmanı dizisi
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