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İstanbul’da gökyüzü adeta ikiye bölündü! Bir taraf kapkara, diğer taraf masmavi

İstanbul semalarında yoğun kara bulutlar ile güneşli havanın aynı anda görülmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Sarıyer'den havadan kaydedilen görüntülerde, kentin bir bölümünü kara bulutlar kaplarken diğer bölümünde güneşli havanın etkisini sürdürdüğü görüldü.

İstanbul’da gökyüzü adeta ikiye bölündü! Bir taraf kapkara, diğer taraf masmavi

İstanbul’da gökyüzünü kaplayan yoğun kara bulutlar ilginç manzaralar oluşturdu. Sarıyer’den havadan çekilen görüntülerde, İstanbul’un bir bölümünün kara bulutlarla kaplandığı, diğer bölümünde ise güneşli havanın etkisini sürdürdüğü görüldü.

Gökyüzünde oluşan bulut kümelerinin oluşturduğu etkileyici manzara havadan görüntülendi.

İstanbul’da gökyüzü adeta ikiye bölündü! Bir taraf kapkara, diğer taraf masmavi 1

İstanbul semalarında etkili olan yoğun bulut tabakası, kentin üzerinde farklı görüntüler ortaya çıkardı.

İstanbul’da gökyüzü adeta ikiye bölündü! Bir taraf kapkara, diğer taraf masmavi 2

Sarıyer’den kaydedilen görüntülerde, kara bulutların gökyüzünün büyük bölümünü kapladığı görüldü.

İstanbul’da gökyüzü adeta ikiye bölündü! Bir taraf kapkara, diğer taraf masmavi 3

Bulutların kapladığı bölgelerde hava karanlık bir görünüme bürünürken, hemen yakınındaki bölgelerde ise mavi gökyüzü ve güneş ışınları dikkat çekti.

İstanbul’da gökyüzü adeta ikiye bölündü! Bir taraf kapkara, diğer taraf masmavi 4

İSTANBUL SEMALARINDA ETKİLEYİCİ MANZARA

Havadan görüntülenen manzarada, bir tarafta yoğun kara bulutlar gökyüzünü kaplarken diğer tarafta güneş ışınlarının bulutların arasından süzülmesi dikkat çekti. İstanbul semalarında aynı anda ortaya çıkan iki farklı hava manzarası, gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul gökyüzü
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