30 yıllık sevgilisiyle hastanede evlendi! 15 gün sonra acı haber geldi

Victor Allen Wilson ve Betty Sue Conkright, yaklaşık 30 yıl boyunca birlikte bir ilişki yaşadı. Çift, 24 Ağustos 2023 tarihinde, Conkright'ın hastanede tedavi gördüğü sırada evlendi. Ancak bu evlilik, kadının hayatını kaybetmesinin ardından aile içinde büyük bir hukuk tartışmasına dönüştü.

Conkright, Ağustos 2023'te ciddi karaciğer rahatsızlıkları nedeniyle Kentucky'nin Lexington kentindeki bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ağırlaşmasıyla birlikte düşünme ve iletişim kurma yetisinin de etkilendiği belirtildi.

Aynı gün kızı Tonya Hart, annesinin sağlık ve bakım kararlarını alabilmek için mahkemeye başvurdu. Hart, geçici acil vasi olarak görevlendirildi.

AİLE İÇİNDE HASTANE ZİYARETLERİ NEDENİYLE ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Conkright'ın hastaneye kaldırılmasının ardından aile üyeleri arasında da anlaşmazlıklar yaşandı. Kızı Tonya Hart, diğer kızı Barbara Davis ve uzun yıllardır birlikte olduğu Wilson arasında kadının bakımı ve hastane ziyaretleri konusunda tartışmalar çıktı.

Mahkeme, Wilson ve Davis'in hastane ziyaretlerini salı ve perşembe günleri belirli saatlerle sınırlandırırken, annesinin tıbbi kararları konusunda Hart'a yetki verdi.

Tüm bu gelişmelere rağmen Wilson, uzun yıllardır birlikte olduğu Conkright ile evlenmek istedi. Mahkemede neden daha önce evlenmedikleri sorulduğunda Wilson, partnerinin evlilik nedeniyle federal yardımlarını kaybetmekten endişe ettiğini söyledi.

HASTANE ODASINDA BİRKAÇ DAKİKA SÜREN NİKAH KIYILDI

Wilson, 18 Ağustos 2023 tarihinde Bourbon County Tapu ve Nüfus Kayıtları Ofisi'nden evlilik izni aldı. Ancak Conkright hastanede olduğu için başvuru sırasında kendisine eşlik edemedi. Wilson, partnerinin kimlik bilgilerini kullanarak işlemi tek başına gerçekleştirdi.

23 Ağustos'ta Conkright'ın sağlık durumu daha da kötüleşti ve yoğun bakıma alındı. Ertesi gün Wilson; Davis, Conkright'ın torunu, Rahip Douglass Hess ve eşi Brenda Hess ile birlikte hastaneye gitti.

Rahip Hess, Conkright'ın hastane odasında kısa bir nikah töreni gerçekleştirdi. Davis ve Brenda Hess törene şahitlik etti. Birkaç dakika süren törenin ardından Wilson, evlilik belgesini dört gün sonra ilgili kuruma teslim etti.

Betty Sue Conkright ise 8 Eylül 2023 tarihinde hayatını kaybetti. Böylece çiftin evliliği yalnızca 15 gün sürmüş oldu.

KIZINDAN EVLİLİĞE İTİRAZ: ANNEM KARAR VEREBİLECEK DURUMDA DEĞİLDİ

Conkright'ın ölümünün ardından annesinin miras ve mal varlığı işlemlerini yürüten kızı Tonya Hart, evliliğin geçersiz sayılması için mahkemeye başvurdu.

Hart, annesinin evlilik sırasında sağlıklı karar verebilecek zihinsel durumda olmadığını ve çevresindeki insanları tanımakta güçlük çektiğini ileri sürdü. Annesinin zaman zaman nerede olduğunu bile bilmediğini, iletişim kurmakta zorlandığını ve bilinç durumunun sürekli değiştiğini anlattı.

Conkright'ın oğlu Robert da annesinin bazı zamanlarda kendisini tanıyamadığını söyledi. Hatta düğünün yapıldığı gün annesinin onu tanımadığını iddia etti.

Ancak nikaha katılan tanıklar farklı bir tablo çizdi.

NİKAH TANIKLARI KADININ EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SAVUNDU

Rahip Douglass Hess, çiftle yaklaşık 25 yıldır tanıştığını belirterek tören öncesinde Wilson'a önemli bir şart koştuğunu anlattı. Hess, Conkright'ın tepkisiz olması durumunda nikahı kıymayacağını söylediğini ifade etti.

Rahibe göre Conkright, kendisini tanımış ve Wilson ile evlenmek istediğini belli etmişti. Rahibin eşi de tören sırasında kadının bilinçli göründüğünü, ancak kısa süre sonra yorulduğunu dile getirdi.

Törene katılan Davis ve Conkright'ın torunu da kadının kendilerini tanıdığını ve çevresinde olup bitenlerin farkında olduğunu savundu.

Wilson ise partnerinin sağlık durumunun hastanede kaldığı süre boyunca değişkenlik gösterdiğini kabul etti.

Ancak evlendikleri sırada ne yaptığının farkında olduğunu ve evlenmeyi istediğini ileri sürdü.

EVLİLİK BELGESİNDEKİ USULSÜZLÜK MAHKEMENİN KARARINI ETKİLEDİ

Evliliğe yönelik itirazlar yalnızca Conkright'ın sağlık durumuyla sınırlı kalmadı. Kentucky eyalet yasalarına göre evlilik izni almak isteyen iki kişinin de kimlik belgeleriyle birlikte ilgili görevlinin karşısına çıkması gerekiyor.

Ancak Wilson, evlilik iznini tek başına almıştı. Bourbon County yetkilileri de kadının bizzat başvuru sırasında bulunmamasına rağmen belgenin düzenlenmesinin doğru olmadığını kabul etti.

Nikahı kıyan Rahip Hess ise Conkright'ın geçici acil vasi altında olduğundan ve evlilik belgesindeki usulsüzlükten haberdar olmadığını söyledi. Bunları bilmesi durumunda töreni gerçekleştirmeyeceğini belirtti.

Temmuz 2025'te Montgomery Bölge Mahkemesi, evlilik izninin usule aykırı şekilde düzenlenmesini gerekçe göstererek evliliğin geçersiz olduğuna karar verdi.

Ancak mahkeme, Conkright'ın evlilik sırasında karar verme yeterliliği veya baskı altında kalıp kalmadığı konusunda ayrıca bir değerlendirme yapmadı.

TEMYİZ MAHKEMESİ İPTAL KARARINI BOZDU

Wilson'ın itirazı üzerine dosyayı inceleyen Kentucky Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin kararına katılmadı.

Temyiz yargıçları, evlilik izninin düzenlenmesi sırasında yapılan idari hatanın tek başına, kadın hayatını kaybettikten sonra evliliğin geçersiz sayılması için yeterli olmayacağına hükmetti.

Mahkeme; evlilik izninin alındığını, törenin gerçekleştirildiğini ve evlilik belgesinin resmi kayıtlara işlendiğini hatırlattı.

Bununla birlikte Conkright'ın kızı Hart'ın, annesinin evlilik sırasında zihinsel olarak karar verebilecek durumda olup olmadığı ve herhangi bir baskıya maruz kalıp kalmadığı konularında hukuki itirazlarını sürdürme hakkı bulunduğuna karar verildi.

EVLİLİĞİN GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN SON KARAR HENÜZ VERİLMEDİ

Temyiz Mahkemesi'nin kararıyla dosya yeniden alt mahkemeye gönderildi. Mahkeme şimdi Conkright'ın evlilik sırasında bilinçli karar verip veremediğini ve evliliğe kendi isteğiyle onay verip vermediğini ayrıntılı biçimde inceleyecek.

Temyiz heyetindeki yargıçlardan biri ise karşı oy kullandı. Söz konusu yargıç, mevcut delillerin alt mahkemenin evliliği geçersiz sayan kararını korumak için yeterli olduğunu savundu.

Yaklaşık 30 yıllık birlikteliklerini hayatlarının son günlerinde evlilikle taçlandıran çiftin nikahının hukuken geçerli sayılıp sayılmayacağı ise yapılacak yeni incelemenin ardından belli olacak.

Görseller temsilidir. Yapay zekadan destek alınmıştır.