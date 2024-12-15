SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. 1 iptal edilen gol, 1 direk, 1 kırmızı kart... Kazanan Fenerbahçe! Başakşehir'i mağlup etti zirve takibini sürdürdü...

1 iptal edilen gol, 1 direk, 1 kırmızı kart... Kazanan Fenerbahçe! Başakşehir'i mağlup etti zirve takibini sürdürdü...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.12.2024 21:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Başakşehir'i konuk etti. 1 kırmızı kartın çıktığı, 1 topun direkten döndüğü, 1 golün verilmediği mücadelede sarı - lacivertliler kazanmasını bilerek sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte hata yapmayan Kanarya, zirve takibini sürdürdü. İşte detaylar...

1 iptal edilen gol, 1 direk, 1 kırmızı kart... Kazanan Fenerbahçe! Başakşehir'i mağlup etti zirve takibini sürdürdü...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile taraftarı önünde karşı karşıya geldi. Hakem Ozan Ergün'ün yönettiği karşılaşma 3-1 sarı - lacivertlilerin üstünlüğü ile sona erdi.

EN-NESYRI HAYAT VERDİ

Screenshot_4

Maçın büyük bir bölümünü üstün götüren sarı - lacivertliler aradığı golü 41'de Edin Dzeko ile buldu. Bu golden sadece bir kaç dakika sonra Ousseynou Ba, Dzeko'ya yaptığı sportmenlik hareketi nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe kalesine gitmekte zorluk çeken Başakşehir, 59. dakikada karşılaşmada çektiği ilk şutunda Krzysztof Piatek ile skoru 1-1'e getirse de oyuna sonrada giren En-Nesyri 74 ve 88'de kaydettiği gollerle maçın skorunu belirledi.

ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

470947_FENERBAHCE-SUPER-LIGIN-16NCI-HAFTASIN

Bu sonuçla birlikte zirve takibini sürdüren Kanarya, puanını 35'e yükseltti. Sarı - lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı maç fazlasıyla 3'e düştü. Mourinho ve öğrencileri bir sonraki hafta, Arda Turan'ın Eyüpspor'u ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TADIC'DEN BİR İLK

Ge25Ad1WIAAMybh

Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu olan Dusan Tadic (6), sarı - lacivertli forma ile ilk kez oyuna sonradan dahil olduğu bir lig maçında gol pası verdi.

51. MAÇINDA 30. GOLÜNÜ KAYDETTİ

470941_FENERBAHCE-SUPER-LIGIN-16NCI-HAFTASIN

Süper Lig'de oynadığı 51'inci maçta 30'uncu golünü Başakşehir ağlarına gönderen Edin Dzeko, 2007/08'den bu yana Fenerbahçe formasıyla bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

LİVAKOVIC DEVAM EDEMEDİ

471035_FENERBAHCE-SUPER-LIGIN-16NCI-HAFTASIN

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Dominik Livakovic sakatlanarak oyuna devam edemedi. Başarılı file bekçisi 31. dakikada yerini genç kaleci Ertuğrul Çetin'e bıraktı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 1
Rams Başakşehir Rams Başakşehir

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Başakşehir Edin Dzeko son dakika fenerbahçe Youssef En-Nesyri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sibirya soğukları yaşamı felç etti! Mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyorlar: "Her geçen gün daha da soğuyor"

Sibirya soğukları yaşamı felç etti! Mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyorlar: "Her geçen gün daha da soğuyor"

İsrail ile o Avrupa ülkesi arasında gerilim! "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

İsrail ile o Avrupa ülkesi arasında gerilim! "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

İspanyol basını o hareketi konuşuyor! Kaleyi santradan hedef aldı: "Haber programlarına çıkmaya çalışıyor" denildi...

İspanyol basını o hareketi konuşuyor! Kaleyi santradan hedef aldı: "Haber programlarına çıkmaya çalışıyor" denildi...

Taraftarının kombinesini iptal etti!

Taraftarının kombinesini iptal etti!

Sakatlık şoku! Yıldız futbolcu devam edemedi

Sakatlık şoku! Yıldız futbolcu devam edemedi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.