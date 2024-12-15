1 iptal edilen gol, 1 direk, 1 kırmızı kart... Kazanan Fenerbahçe! Başakşehir'i mağlup etti zirve takibini sürdürdü...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile taraftarı önünde karşı karşıya geldi. Hakem Ozan Ergün'ün yönettiği karşılaşma 3-1 sarı - lacivertlilerin üstünlüğü ile sona erdi.

EN-NESYRI HAYAT VERDİ

Maçın büyük bir bölümünü üstün götüren sarı - lacivertliler aradığı golü 41'de Edin Dzeko ile buldu. Bu golden sadece bir kaç dakika sonra Ousseynou Ba, Dzeko'ya yaptığı sportmenlik hareketi nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe kalesine gitmekte zorluk çeken Başakşehir, 59. dakikada karşılaşmada çektiği ilk şutunda Krzysztof Piatek ile skoru 1-1'e getirse de oyuna sonrada giren En-Nesyri 74 ve 88'de kaydettiği gollerle maçın skorunu belirledi.

ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte zirve takibini sürdüren Kanarya, puanını 35'e yükseltti. Sarı - lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı maç fazlasıyla 3'e düştü. Mourinho ve öğrencileri bir sonraki hafta, Arda Turan'ın Eyüpspor'u ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TADIC'DEN BİR İLK

Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu olan Dusan Tadic (6), sarı - lacivertli forma ile ilk kez oyuna sonradan dahil olduğu bir lig maçında gol pası verdi.

51. MAÇINDA 30. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Süper Lig'de oynadığı 51'inci maçta 30'uncu golünü Başakşehir ağlarına gönderen Edin Dzeko, 2007/08'den bu yana Fenerbahçe formasıyla bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

LİVAKOVIC DEVAM EDEMEDİ

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Dominik Livakovic sakatlanarak oyuna devam edemedi. Başarılı file bekçisi 31. dakikada yerini genç kaleci Ertuğrul Çetin'e bıraktı.