1. Lig'e yükselen ilk takım belli oldu! 16 puan farkla...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta mücadelesinde Pendikspor, Eskişehirspor'u konuk etti.

Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Pendikspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve ev sahibi ekip, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Spor Toto 1. Lig’e yükselen ilk takım oldu.

TARİHİNDE İLK KEZ

Bu galibiyetle Pendikspor, tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 50. ve 60. dakikalarda Görkem Bitin ile 78. dakikada Onur Eriş kaydetti. Eskişehirspor'un tek sayısı ise 88. dakikada Berkay Köse'den geldi.

Eskişehirspor'da Metehan Toprak, 45. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Şampiyonluğunu ilan eden Pendikspor, puanını 64'e yükseltti ve en yakın rakibinin 16 puan önünde liderliğini sürdürdü. Eskişehirspor ise 21 puanla son sırada yer aldı.

Pendikspor, gelecek hafta Karacabey Belediyespor deplasmanına gidecek. Eskişehirspor ise Uşakspor'u ağırlayacak.

