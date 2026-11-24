Senegal, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olarak yeniden ilan edildi. Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) final sonucunu iptal ederek Fas'ı hükmen galip saydığı karar, CAS tarafından bozuldu.

RABAT'TAKİ FİNALDE NELER YAŞANMIŞTI?

18 Ocak 2026'da Fas'ın başkenti Rabat'ta oynanan Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal, ev sahibi Fas'ı uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek kupaya uzanmıştı. Mücadelenin ikinci yarısının uzatma bölümünde, 90+8. dakikada hakem Jean-Jacques Ndala Ngambo, VAR incelemesinin ardından El Hadji Malick Diouf'un Brahim Diaz'a ceza sahası içinde yaptığı müdahale gerekçesiyle penaltı noktasını göstermişti.

Kararın ardından iki takımın oyuncuları ve teknik heyetleri arasında gerginlik yaşanırken, Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw oyuncularına sahayı terk etmeleri yönünde talimat vermişti. Senegal kaptanı Sadio Mane ise takım arkadaşlarını sahada kalmaya ikna etmeye çalışmış ve oyuncuların yeniden sahaya dönmesiyle karşılaşma yaklaşık 16 dakikalık gecikmenin ardından devam etmişti.

Penaltı atışında Brahim Diaz'ın Panenka vuruşunu Senegal kalecisi Edouard Mendy kurtarmış, uzatma dakikalarında Pape Gueye'nin kaydettiği gol Senegal'e 1-0'lık galibiyeti ve şampiyonluğu getirmişti.

CAF, SENEGAL'İ HÜKMEN MAĞLUP İLAN ETMİŞTİ

Final sonrasında Senegal'in sahayı terk etme eylemini "kabul edilemez" ve "uygunsuz" olarak nitelendiren CAF, karşılaşmaya ait görüntüleri incelemeye almıştı. Fas Futbol Federasyonu da finalin sonucuna yönelik resmi itirazda bulunmuştu.

CAF, 17 Mart 2026'da duyurduğu kararda Senegal'in turnuva kurallarını ihlal ettiğine hükmetmişti. Hakemin izni olmaksızın maçın normal süresi tamamlanmadan sahayı terk eden takımın müsabakayı hükmen kaybetmiş sayılacağı maddesine dayanılarak Senegal'in finali 3-0 kaybettiği açıklanmış ve Fas şampiyon ilan edilmişti.

Senegal Futbol Federasyonu (FSF) ise bu kararı "haksız" bularak CAF ve Fas Futbol Federasyonu'na karşı CAS'a başvurmuş ve final sonucunun yeniden değerlendirilmesini istemişti.

CAS, SENEGAL'İN İTİRAZINI KABUL ETTİ

Başvuruya ilişkin duruşma, ekim ayının başında CAS'ın İsviçre'nin Lozan kentindeki merkezinde kapalı kapılar ardında yapılmıştı. Yaklaşık dokuz aylık hukuki sürecin ardından CAS, 24 Kasım 2026 tarihinde verdiği kararla Senegal'in itirazını kabul etti ve CAF'ın hükmen mağlubiyet kararını ortadan kaldırdı. Bu kararla birlikte Senegal, sahada elde ettiği 1-0'lık galibiyetle 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın resmi şampiyonu olarak yeniden tescillendi.

Senegal Milli Takımı, CAF'ın kararının hemen ardından mart ayının sonunda Paris'te Peru ile oynadığı hazırlık maçı öncesinde tartışmalara konu olan kupayı Stade de France'ta taraftarlarıyla buluşturmuştu.