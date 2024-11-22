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1 milyon TL tazminat, aylık 25 bin TL nafaka... Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanamadı!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.11.2024 13:05
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Son olarak "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde 'Peyami' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Umut Oğuz'un altı yıllık evliliği bitiyor. Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz'un boşanma davası önceki gün görüldü. Ancak nafaka anlaşmazlığı nedeniyle boşanma davası ertelendi.

1 milyon TL tazminat, aylık 25 bin TL nafaka... Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanamadı!

Adanalı, Papatyam, Boynu Bükükler, Kertenkele, Başım Belada ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Umut Oğuz son günlerde özel hayatıyla gündemde.

Ünlü oyuncunun 6 yıllık eşi Sevilay Tilda Oğuz ile boşanacağı ortaya çıkmıştı. 2018'de evlenen Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz'un boşanma davası önceki gün görüldü. Ancak çift boşanamadı.

Umut Oğuz 1

Habertürk'te yer alan habere göre; 5 yaşındaki çocuğunun velayetini isteyen Sevilay Tilda Oğuz, Umut Oğuz’dan 1 milyon liralık tazminat ile aylık 25 bin liralık nafaka talep etti.

UMUT OĞUZ 2

Avukatı, davanın reddini isteyerek, Umut Oğuz ile ile eşinin fiilen ayrı olmadığını iddia etti ve müvekkilinin boşanmak istemediğini belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Oyuncunun avukatı ayrıca; ekonomik sıkıntı yaşayan müvekkilinin, talep edilen nafakayı ödeyecek durumu olmadığını ifade etti. Bunun üzerine duruşma ertelendi.

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Umut Oğuz
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