1 milyon TL tazminat, aylık 25 bin TL nafaka... Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanamadı!

Adanalı, Papatyam, Boynu Bükükler, Kertenkele, Başım Belada ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Umut Oğuz son günlerde özel hayatıyla gündemde.

Ünlü oyuncunun 6 yıllık eşi Sevilay Tilda Oğuz ile boşanacağı ortaya çıkmıştı. 2018'de evlenen Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz'un boşanma davası önceki gün görüldü. Ancak çift boşanamadı.

Habertürk'te yer alan habere göre; 5 yaşındaki çocuğunun velayetini isteyen Sevilay Tilda Oğuz, Umut Oğuz’dan 1 milyon liralık tazminat ile aylık 25 bin liralık nafaka talep etti.

Avukatı, davanın reddini isteyerek, Umut Oğuz ile ile eşinin fiilen ayrı olmadığını iddia etti ve müvekkilinin boşanmak istemediğini belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Oyuncunun avukatı ayrıca; ekonomik sıkıntı yaşayan müvekkilinin, talep edilen nafakayı ödeyecek durumu olmadığını ifade etti. Bunun üzerine duruşma ertelendi.