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1 milyonu aşkın kişinin gideceği 51. bölge baskını canlı yayınlanacak!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 16.07.2019 11:38 | Son Güncelleme

51. Bölgeyi istila etmek için toplanan kişilerin sayısı 1 milyon 200 bin kişiyi geçmiş durumda. 1 milyon kişi de etkinliğe katılmayı düşünüyor. Şu an için bu olayların şaka olduğunu düşünsek de gerçekleşme ihtimaline karşı oraya gitmemizi gerektirmeyecek bir haber elimize ulaştı. Area15 isimli bir Facebook sayfası, etkinliği canlı yayınlayacağını bildirdi.

1 milyonu aşkın kişinin gideceği 51. bölge baskını canlı yayınlanacak!

Son birkaç gündür dünyanın gündemine oturan 51. Bölge istilası etkinliği, her geçen gün kendine yeni destekçiler ediniyor. Gerçekten etkinliğe katılacak kadar intihara meyilli insanların olup olmadığı konusunda emin olamasak da hepimizin istediği bir şey bulunuyor: 20 Eylül tarihinde orada ne olacağını görmek.

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Etkinliği gerçekten görmek isteyen ancak Nevada'ya gitmek istemeyen ya da gidemeyen kişiler için iyi haber, kendini 'deneyimsel satış ve eğlence kompleksi' olarak tanımlayan Area15'ten geldi. Etkinliği canlı olarak yayınlamak istediklerini belirten Area15, Facebook üzerinde bir açıklama yaptı:

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"Evet. 51. Bölge'nin istilası sırasında neler olacağını biz de merak ediyoruz. Area15 olarak etkinlik süresince canlı yayın açacağız. Tabii ki kostüm ve teneke şapka zorunluluğu bulunuyor."

Şu anda yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin katılacağı ve 1 milyon kişinin de katılmayı düşündüğü etkinlik, belirli bir yere kadar şaka olarak devam etmiş olsa da kafalarda bir soru işaretini de bırakıyor. Bu soru işaretlerini kaldırmak için Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri sözcüsü Laura McAndrews, yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

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"51. Bölge, ABD Hava Kuvvetleri için açık eğitim alanıdır ve Amerikan silahlı kuvvetlerini eğittiğimiz alana herhangi birinin gelmemesini öneriyoruz. ABD Hava Kuvvetleri, Amerika'yı ve onun varlıklarını koruma konusunda daima hazırdır."

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Bu açıklamanın yanı sıra eskiden 51. Bölge'de çalışan Bob Lazar da insanları 51. Bölge'ye gitmemesi konusunda uyardı. Lazar, Instagram'daki bir gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Orada uzaylı ya da uzaylı teknolojisi yok. Bir zamanlar içinde uzaylı teknolojisi olan tek bir yer vardı, o da 51. Bölge'nin güney bölgesindeki S4 Sitesi'ydi. Bu 30 yıl önceydi. S4 on yıllar önce taşınmış olabilir ya da proje kapsamında kullanılmıyor olabilir."

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Tabii ki tüm bu uyarıların üstüne hâlâ 51. Bölge'de neler olup bittiğini öğrenmek ve birkaç uzaylıyla tanışmak istiyorsanız 20 Eylül 2019'da, Nevada'nın yerel saatiyle sabaha karşı 3'te Amargosa Valley, Nevada 20908'de bulunan 51. Bölge'yi ziyaret edebilirsiniz.

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