1 milyonu aşkın kişinin gideceği 51. bölge baskını canlı yayınlanacak!

Son birkaç gündür dünyanın gündemine oturan 51. Bölge istilası etkinliği, her geçen gün kendine yeni destekçiler ediniyor. Gerçekten etkinliğe katılacak kadar intihara meyilli insanların olup olmadığı konusunda emin olamasak da hepimizin istediği bir şey bulunuyor: 20 Eylül tarihinde orada ne olacağını görmek.

Etkinliği gerçekten görmek isteyen ancak Nevada'ya gitmek istemeyen ya da gidemeyen kişiler için iyi haber, kendini 'deneyimsel satış ve eğlence kompleksi' olarak tanımlayan Area15'ten geldi. Etkinliği canlı olarak yayınlamak istediklerini belirten Area15, Facebook üzerinde bir açıklama yaptı:

"Evet. 51. Bölge'nin istilası sırasında neler olacağını biz de merak ediyoruz. Area15 olarak etkinlik süresince canlı yayın açacağız. Tabii ki kostüm ve teneke şapka zorunluluğu bulunuyor."

Şu anda yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin katılacağı ve 1 milyon kişinin de katılmayı düşündüğü etkinlik, belirli bir yere kadar şaka olarak devam etmiş olsa da kafalarda bir soru işaretini de bırakıyor. Bu soru işaretlerini kaldırmak için Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri sözcüsü Laura McAndrews, yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: