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Türkiye'nin en mutlu 10 ili açıklandı! Zirvedeki şehir dikkat çekti

Türkiye’de mutluluk düzeyi ve yaşam koşulları şehirler arasındaki farklılıkları gündeme getirirken, sakin yaşamıyla öne çıkan iller de merak konusu oldu. İşte Türkiye’nin en mutlu illeri arasında gösterilen 10 şehir…

Türkiye'nin en mutlu 10 ili açıklandı! Zirvedeki şehir dikkat çekti
Mynet

Türkiye’nin en mutlu illeri yeniden merak konusu oldu. TÜİK verilerine dayandırılan sıralamada sakin yaşamı, doğal güzellikleri ve şehir hayatının yoğunluğundan uzak atmosferleriyle dikkat çeken illerin yer aldığı listede, Türkiye’nin en mutlu 10 şehri dikkat çekti.

İŞTE TÜRKİYE’NİN EN MUTLU İLİ

Karadeniz’in doğal güzellikleriyle öne çıkan Sinop, listenin ilk sırasında yer aldı. Sakin atmosferi, deniz kıyısındaki konumu ve doğayla iç içe yaşamıyla dikkat çeken şehir, huzurlu bir hayat arayanların ilgisini çekti.

Türkiye nin en mutlu 10 ili açıklandı! Zirvedeki şehir dikkat çekti 1

AFYONKARAHİSAR VE BAYBURT İLK ÜÇTE

Listenin ikinci sırasında Afyonkarahisar, üçüncü sırasında ise Bayburt bulunuyor. Afyonkarahisar termal kaynakları ve köklü kültürüyle öne çıkarken, Bayburt daha sakin şehir yaşamıyla dikkat çekti.

KÜTAHYA VE ÇANKIRI DA LİSTEDE

Sıralamanın üst sıralarında yer alan diğer şehirler arasında Kütahya ve Çankırı da bulunuyor. Doğal güzellikleri, kültürel mirasları ve büyükşehirlerin yoğunluğundan uzak yaşam seçenekleriyle bu iller de öne çıkıyor.

TÜRKİYE’NİN EN MUTLU 10 İLİ

Paylaşılan sıralamaya göre Türkiye’nin en mutlu illeri şöyle:

  1. Sinop

Türkiye nin en mutlu 10 ili açıklandı! Zirvedeki şehir dikkat çekti 2

  1. Afyonkarahisar

Türkiye nin en mutlu 10 ili açıklandı! Zirvedeki şehir dikkat çekti 3

  1. Bayburt

Türkiye nin en mutlu 10 ili açıklandı! Zirvedeki şehir dikkat çekti 4

  1. Kırıkkale

Türkiye nin en mutlu 10 ili açıklandı! Zirvedeki şehir dikkat çekti 5

  1. Kütahya

Türkiye nin en mutlu 10 ili açıklandı! Zirvedeki şehir dikkat çekti 6

  1. Çankırı

Türkiye nin en mutlu 10 ili açıklandı! Zirvedeki şehir dikkat çekti 7

  1. Düzce

Türkiye nin en mutlu 10 ili açıklandı! Zirvedeki şehir dikkat çekti 8

  1. Uşak

Türkiye nin en mutlu 10 ili açıklandı! Zirvedeki şehir dikkat çekti 9

  1. Siirt

Türkiye nin en mutlu 10 ili açıklandı! Zirvedeki şehir dikkat çekti 10

  1. Şırnak

Türkiye nin en mutlu 10 ili açıklandı! Zirvedeki şehir dikkat çekti 11

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mutluluk tüik il
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