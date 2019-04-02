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1 oyla kazandığı seçimi, itiraz sonucu 2 oyla kaybetti

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POLİTİKA  | 02.04.2019 22:16 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde ilk sonuçlara göre 1 oyla mahalle muhtarlığını kazanan İbrahim Uğurlu, kendisine rakip olan mevcut muhtar Nevzat Garip’in itirazı üzerine oyların yeniden sayılması sonucu 2 oy farkla seçimi kaybetti.

1 oyla kazandığı seçimi, itiraz sonucu 2 oyla kaybetti

31 Mart mahalli idareler yerel seçimlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nden 6 isim muhtarlık için kıyasıya yarıştı. Seçim sonrası mevcut muhtar Nevzat Garip ilk resmi olmayan sonuçlara göre 890 oy alırken, rakip adayı İbrahim Uğurlu ise 891 oy alarak bir oy farkla muhtarlık seçimini resmi olmayan sonuca göre kazanmıştı.

Bunun üzerine sonuca itiraz eden ve ilçe seçim kuruluna itiraz dilekçesi veren Nevzat Garip’in başvurusu sonrası İlçe Seçim Kurulu Hakim Heyeti tarafından oylar yeniden sayıldı. Yapılan sayım sonrası resmi olmayan sonuçlara göre seçimi bir oy farkla kazanan İbrahim Uğurlu’ya 890 oy, mevcut muhtar Nevzat Garip’e ise 892 oy çıktı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana kozan yerel seçimler 2019

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