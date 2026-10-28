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Mikrodalga fırını temizlemenin pratik yolu! Evdeki tek malzeme yetiyor

Mikrodalga fırında biriken yemek kalıntılarını temizlemek bazen zorlayıcı olabiliyor. Ancak bunun için pahalı temizlik ürünleri kullanmak gerekmiyor. Illinois Üniversitesi gıda güvenliği uzmanları, karbonat ve suyla hazırlanan basit bir karışımla fırının içindeki yapışmış kalıntıların temizlenebileceğini belirtiyor.

Mikrodalga fırını temizlemenin pratik yolu! Evdeki tek malzeme yetiyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Illinois Üniversitesi uzmanları, yiyeceklerle temas eden yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesinin gıda kaynaklı hastalıkları önlemek açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Mikrodalga fırının içindeki yemek kalıntılarını temizlemek için şu yöntem uygulanabiliyor:

  • Mikrodalgaya uygun bir kaba 1 su bardağı su ve 6 yemek kaşığı karbonat ekleyin.
  • Karışımı mikrodalgada kaynayana kadar ısıtın. Süre, cihazın gücüne göre değişebilir.
  • Kabı, kapağı kapalı mikrodalganın içinde karışım soğuyana kadar bekletin.
  • Kabı dikkatlice çıkarın ve fırının içini nemli bir bez veya kağıt havluyla silin.

Kabın çok sıcak olabileceğini unutmamak ve çıkarırken fırın eldiveni kullanmak gerekiyor.

Mikrodalga fırını temizlemenin pratik yolu! Evdeki tek malzeme yetiyor 1

LİMON SUYU DA KULLANILABİLİR

Mikrodalga fırını temizlemek için karbonat yerine limon suyu da tercih edilebiliyor. Bunun için yarım su bardağı limon suyu ile 1 su bardağı su karıştırılıyor.

Karışım mikrodalgada kaynatıldıktan sonra cihazın kapağı kapalı tutuluyor ve karışımın soğuması bekleniyor. Ardından fırının iç yüzeyleri bezle siliniyor.

Mikrodalga fırını temizlemenin pratik yolu! Evdeki tek malzeme yetiyor 2

MİKRODALGA TEMİZLİĞİNDE BUNLARA DİKKAT EDİN

Uzmanlar, mikrodalga fırın temizliğinde fırın temizleyicilerinin, çelik yünlerin ve aşındırıcı temizlik ürünlerinin kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Cihazın kullanım kılavuzundaki temizlik talimatlarına uymak da önem taşıyor.

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temizlik mikrodalga fırın mikrodalga
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