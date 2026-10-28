Mikrodalga fırını temizlemenin pratik yolu! Evdeki tek malzeme yetiyor

Illinois Üniversitesi uzmanları, yiyeceklerle temas eden yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesinin gıda kaynaklı hastalıkları önlemek açısından önemli olduğunu vurguluyor.
Mikrodalga fırının içindeki yemek kalıntılarını temizlemek için şu yöntem uygulanabiliyor:
Kabın çok sıcak olabileceğini unutmamak ve çıkarırken fırın eldiveni kullanmak gerekiyor.
Mikrodalga fırını temizlemek için karbonat yerine limon suyu da tercih edilebiliyor. Bunun için yarım su bardağı limon suyu ile 1 su bardağı su karıştırılıyor.
Karışım mikrodalgada kaynatıldıktan sonra cihazın kapağı kapalı tutuluyor ve karışımın soğuması bekleniyor. Ardından fırının iç yüzeyleri bezle siliniyor.
Uzmanlar, mikrodalga fırın temizliğinde fırın temizleyicilerinin, çelik yünlerin ve aşındırıcı temizlik ürünlerinin kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Cihazın kullanım kılavuzundaki temizlik talimatlarına uymak da önem taşıyor.
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