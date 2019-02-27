1 TB microSD kartlar tanıtıldı!

MWC 19 etkinliğinde yeni ürünlerin yanında bugün de SanDisk’in dünyanın ilk 1 TB depolama alanına sahip olan microSD kartı tanıtıldı. SanDisk Extreme serisinin yeni üyesi olan bu microSD kart, özellikle Android cihazlarda daha fazla depolama alanı isteyenlere hitap ediyor. Peki, bu kart okuma ve yazma hızları konusunda nasıl bir performans sergiliyor?

SanDisk’in 1 TB’lık microSD kartı saniyede 90 MB/s yazma ve 160 MB/s okuma sürelerine sahip. SanDisk’in rakibi Micron‘un 1 TB’lık microSD kartı ise 95 MB/s yazma ve 100 MB/s okuma süreleri sunuyor.

Nisan ayından sonra piyasada olacak olan 1 TB’lık microSD kartların fiyatı maalesef ki bu kartların herkese ulaşmasını engelleyecek. 449 Dolar fiyat etiketine sahip olacak olan 1 TB SanDisk Extreme daha çok profesyonellere hitap edecek gibi görünüyor.

Bu fiyatlar tabii 1 TB’ın yaygınlaşmadından sonra düşecektir. Ancak bunun için daha 4-5 yıl beklemeniz gerekiyor.

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