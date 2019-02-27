Mynet Trend

1 TB microSD kartlar tanıtıldı!

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 27.02.2019 10:34 | Son Güncelleme

SanDisk dünyanın ilk 1 TB microSD kartını duyurdu. Okuma ve yazma hızları ile büyüleyen 1 TB depolamaya sahip olan microSD kartın detayları ve dudak uçuklatan fiyatı haberimizde.

1 TB microSD kartlar tanıtıldı!

MWC 19 etkinliğinde yeni ürünlerin yanında bugün de SanDisk’in dünyanın ilk 1 TB depolama alanına sahip olan microSD kartı tanıtıldı. SanDisk Extreme serisinin yeni üyesi olan bu microSD kart, özellikle Android cihazlarda daha fazla depolama alanı isteyenlere hitap ediyor. Peki, bu kart okuma ve yazma hızları konusunda nasıl bir performans sergiliyor?

SanDisk’in 1 TB’lık microSD kartı saniyede 90 MB/s yazma ve 160 MB/s okuma sürelerine sahip. SanDisk’in rakibi Micron‘un 1 TB’lık microSD kartı ise 95 MB/s yazma ve 100 MB/s okuma süreleri sunuyor.

Nisan ayından sonra piyasada olacak olan 1 TB’lık microSD kartların fiyatı maalesef ki bu kartların herkese ulaşmasını engelleyecek. 449 Dolar fiyat etiketine sahip olacak olan 1 TB SanDisk Extreme daha çok profesyonellere hitap edecek gibi görünüyor.

Bu fiyatlar tabii 1 TB’ın yaygınlaşmadından sonra düşecektir. Ancak bunun için daha 4-5 yıl beklemeniz gerekiyor.

Huawei Mate X ön inceleme – Katlanabilir en hızlı 5G telefon – MWC 2019

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Katlanabilir ekranlı iki akıllı telefon modelini karşı karşıya getiriyoruzKatlanabilir ekranlı iki akıllı telefon modelini karşı karşıya getiriyoruz
BioWare, Metacritic’li Anthem çikolataları yaptıBioWare, Metacritic’li Anthem çikolataları yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sandisk microsd

En Çok Okunan Trend Haberler

6 saatlik gizemli keşif! Yine aynı İHA!

6 saatlik gizemli keşif! Yine aynı İHA!

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Akıllara durgunluk veren taktik! 2,5 milyon TL vurgun yaptılar!

Akıllara durgunluk veren taktik! 2,5 milyon TL vurgun yaptılar!

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fortnite oyuncularına 30 milyon dolarlık ödül

Fortnite oyuncularına 30 milyon dolarlık ödül

Katlanabilir ekranlı iki akıllı telefon modelini karşı karşıya getiriyoruz

Katlanabilir ekranlı iki akıllı telefon modelini karşı karşıya getiriyoruz

BioWare, Metacritic’li Anthem çikolataları yaptı

BioWare, Metacritic’li Anthem çikolataları yaptı

300 bin uzak galaksi keşfedildi

300 bin uzak galaksi keşfedildi

Microsoft ve Nintendo güçlerini birleştiriyor

Microsoft ve Nintendo güçlerini birleştiriyor

LG V50 ThinQ 5G özellikleri ve fiyatı

LG V50 ThinQ 5G özellikleri ve fiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.