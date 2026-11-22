Uyarı: Bu haber GTA 6 hakkında spoiler içeriyor.

GTA 6'nın geçtiği Leonida'da karşılaşılan her karakter, göründüğü gibi olmayabiliyor. Rockstar'ın oyununda birbirinden farklı ve öngörülemez davranışlar sergileyen NPC'ler, oyuncuların sosyal medyada paylaştığı görüntülerle dikkat çekiyor.

GTA 6'DA ÖFKE PATLAMASI YAŞAYAN NPC

Örneğin @chrisdadeviant kullanıcısı tarafından paylaşılan bir videoda, Jason bir otomobili ele geçirmeye çalışırken araçtaki kadın büyük bir öfke patlaması yaşıyor. Kadın, başını defalarca direksiyona vurarak her darbede kornayı çalıyor.

Sonunda otomobilden inen karakter, Jason'ın dişlerini tekmeleyerek sökmekle tehdit ediyor. Jason ise bu öfke patlamasını görmezden gelerek araca biniyor. Kadın, Jason uzaklaşmadan önce onu otomobilden çıkarmaya çalışıyor.

Görüntülere yorum yapan bir hayran, kadının tepkisini oldukça anlaşılır bulurken bir başkası, "Bırak da arabası onda kalsın, belli ki bir şeyler yaşıyor" sözleriyle durumu tiye aldı.

KURŞUNLARA VE OTOMOBİL ÇARPMASINA RAĞMEN OYUNCUNUN PEŞİNİ BIRAKMADI

Sosyal medyada dolaşan bir başka video ise çok daha ürkütücü bir karşılaşmayı gösteriyor.

Bir kulenin tepesinde keskin nişancı tüfeği bulan oyuncu, nişancılığını denemek için bir NPC'yi hedef alıyor ve vuruyor.

Ancak karakter yere yığılmak yerine kuleye doğru yürümeye başlıyor. Oyuncu ateş etmeyi sürdürüyor. İsabet alan NPC ise içeceklerini kolunun altına sıkıştırıp koşmaya başlıyor.

Yolda bir otomobilin çarpması ve defalarca vurulması da karakteri durduramıyor. Oyuncuya doğru ilerlemeyi sürdürüyor.

Benzer bir görüntüde, keskin nişancı tüfeğiyle hedef alınan başka bir NPC, kendisine nişan alındığını fark edince başparmağıyla boğaz kesme hareketi yapıyor. Ardından kurşunlara dayanarak oyuncuya doğru koşuyor. Sonunda ise adeta ışınlanarak oyuncunun yanına gelip saldırıyor.

GTA 6'DA TEHLİKE YALNIZCA İNSANLARDAN GELMİYOR

Paylaşılan görüntüler, GTA 6'da oyuncuların yalnızca insan NPC'lere karşı dikkatli olması gerekmediğini de ortaya koyuyor.

Bir videoda otomobil çalan oyuncu, tehlikeyi geride bıraktığını düşünürken arkasından gelen sesleri fark ediyor. Sesin kaynağı ise araç sahibinin arka koltukta bulunan kedisi çıkıyor.

Kedi, oyuncuyu bir anda korkutuyor ve pençeleriyle, dişleriyle saldırmaya başlıyor.

Bir kullanıcı, "Tamam, ikna oldum. Bu çılgınlık, oynamak için sabırsızlanıyorum" yorumunu yaparken başka biri oyunu "Tüm zamanların en iyi oyunu" olarak nitelendirdi.

Kaynak: IGN