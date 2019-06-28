1 yıl boyunca boynunda taşıdığı kolyenin içinden çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı!

Avustralyalı Terry, sevgilisi Anna'ya, Huon çamından bir kolye ucu yapmaya karar verdi. Her ayrıntısını elleriyle işlediği kolyeyi, ilişkilerinin 1. yıl dönümünde sevgilisi Anna'ya hediye etti.

Anna, sevgilisinin hediye ettiği el yapımı kolyeyi bir yıl boyunca içinde ne olduğunu bilmeden taktı.

Terry, 1 yıl sonra kolyenin içindeki büyük sürprizi Anna'ya göstermek için doğru zamanın geldiğini düşünerek Anna'yı Kuzey İskoçya'daki Smoo Mağarası'na götürdü.

Genç adam, Anna'nın yaklaşık 1 yıldır taktığı kolyeyi istedi ve elindeki bıçakla ortadan ikiye ayırdı. Kolyenin içinde bir yüzük vardı!

Terry, gördüğü şey karşısında şaşkına dönen Anna'ya, "Özür dilerim sana kolyeni geri vermeyi unuttum" diyerek önünde diz çöktü ve yüzüğü uzattı.

Neye uğradığını şaşıran Anna 'Evet' diye çığlık atarak Terry'nin boynuna sarıldı.

Sevimli çift, şimdi bir ev alıp düğünlerini o evde yapmak için para biriktiriyor.

