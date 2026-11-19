Malwarebytes'in kıdemli zararlı yazılım araştırma mühendisi Stefan Dasic, GTA 6 üzerinden yürütülen dolandırıcılık yöntemlerini inceledi. Tespit edilen yöntemler arasında sahte çekilişler, kullanıcıları reklamlarla karşı karşıya bırakan bir mobil uygulama ve kripto cüzdanlarını hedef alan bir site bulunuyor.

ÜCRETSİZ GTA 6 VAADİYLE GOOGLE ŞİFRELERİ HEDEF ALINIYOR

İncelenen sitelerden biri, belirli kampanya koşullarını karşılayan tüm ziyaretçilere ücretsiz GTA 6 vereceğini öne sürüyor. Ancak kullanıcıların oyunu alabilmek için doğrulama amacıyla Google hesapları üzerinden oturum açmaları isteniyor.

Sitedeki butona tıklandığında Google'ın giriş sayfasını taklit eden oldukça inandırıcı bir ekran açılıyor. Ancak bu ekran Google'a değil, dolandırıcılara ait alan adında barındırılıyor.

Üstelik sitenin sıkça sorulan sorular bölümünde, açılış sayfasında şifre alanı bulunmadığı özellikle belirtiliyor. Gerçekte ise kullanıcıların şifrelerini girecekleri sahte ekran yalnızca bir tık uzaklıkta.

Bu yöntem önemli bir güvenlik riski oluşturuyor. Çünkü Google hesapları YouTube, Drive ve kayıtlı şifrelere erişim sağlayabiliyor. Ayrıca aynı e-posta adresine bağlı oyun hesaplarının şifrelerini sıfırlamak için de kullanılabiliyor.

ÜCRETSİZ GTA 6 KODU VAATLERİ DE TUZAK ÇIKTI

Araştırmada en sık karşılaşılan yöntem, ücretsiz GTA 6 kodu oluşturduğunu iddia eden siteler oldu.

Bu siteler, ziyaretçilerden kod alabilmek için sponsorlu teklifleri tamamlamalarını istiyor. Kullanıcılar anket doldurmaya veya uygulama indirmeye yönlendiriliyor.

Her anket veya uygulama yükleme işlemi, siteyi işleten kişiye komisyon kazandırabilecek satış ortaklığı bağlantıları üzerinden gerçekleştiriliyor. Ancak vaat edilen oyun kodu hiçbir zaman verilmiyor.

SAHTE GTA 6 MOBİL UYGULAMASI

GTA 6'nın Android veya iOS sürümü bulunmamasına rağmen oyunun mobil uygulaması olduğu iddia edilen bir dosya da incelendi.

Malwarebytes'in indirdiği bir "GTA 6 APK" dosyası, gerçekte Unity ile geliştirilmiş, reklam kodları üzerine kurulu 36,8 MB boyutunda bir uygulama çıktı. Uygulama, bireysel bir geliştirici tarafından imzalanmıştı.

İncelemeye göre aynı dosya ilk kez Mart 2024'te ortaya çıktı. Dosya, 90'dan fazla farklı adla 1.700'den fazla kez internete yüklendi.

Kontrollü test ortamında uygulamanın dosya silebilme yeteneğine sahip olduğu, hata ayıklama araçlarını kontrol ettiği ve telefonun operatör bilgisiyle ülke kodunu okuduğu belirlendi.

Bununla birlikte araştırmacılar, söz konusu davranışların bazılarının agresif reklam yazılımlarında yaygın olarak görüldüğünü belirtiyor. Dolayısıyla bulgular, uygulamanın güvenilir olmadığını ortaya koysa da kesin olarak zararlı yazılım şeklinde sınıflandırılması için yeterli değil.

KRİPTO CÜZDANLARI VE GTA 6 TEMALI ÜRÜN

Dolandırıcılık girişimleri yalnızca sahte oyun kodları ve mobil uygulamalarla sınırlı değil. GTA 6'nın adını ve görsellerini kullanan çeşitli kripto tokenları da bulunuyor.

İncelenen sitelerden biri, oyunu 50 dolar veya 1 SOL karşılığında satıyor. Ancak her iki satın alma seçeneği de kullanıcıları kripto cüzdanı bağlama ekranına yönlendiriyor.

Açılan pencerenin ardından gelen talebin onaylanması, sitenin oyun fiyatından daha yüksek tutarda kripto varlık aktarmasına izin verebiliyor.

Bir mağazada 76,95 euro fiyatla satılan "GTA6 Drink Dispenser" adlı ürünün görselinde, görüntünün OpenAI araçlarıyla oluşturulduğunu gösteren bir filigran bulunduğu görüldü.

Kaynak: Help Net Security