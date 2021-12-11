10 Aralık reyting sonuçları! Arka Sokaklar mı, Aziz mi birinci oldu?

Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert, Show TV'de Aziz, FOX TV'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, Star TV'de Kaderimin Oyunu, FOX TV'de Aşk Mantık İntikam gibi yapımlar ekrana geldi.

10 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisi, 2.sırada ATV’de izleyici ile buluşan “Esra Erol’da”, 3. sırada ise ATV'de ekranlara gelen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yer aldı.

AB’de ise 1. sırada Show TV'de yayınlanan “Aziz” dizisi, 2. sırada “Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber”, 3. sırada ise "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.

İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM

İŞTE ABC'DE İLK 10 PROGRAM

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



