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10 Aralık reyting sonuçları! Arka Sokaklar mı, Aziz mi birinci oldu?

11.12.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Aralık 2021 Cuma günü yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonda Arka Sokaklar, Aziz, Kaderimin Oyunu ve Aşk Mantık İntikam gibi yapımlar ekrana geldi.

10 Aralık reyting sonuçları! Arka Sokaklar mı, Aziz mi birinci oldu?

Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert, Show TV'de Aziz, FOX TV'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, Star TV'de Kaderimin Oyunu, FOX TV'de Aşk Mantık İntikam gibi yapımlar ekrana geldi.

10 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisi, 2.sırada ATV’de izleyici ile buluşan “Esra Erol’da”, 3. sırada ise ATV'de ekranlara gelen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yer aldı.

AB’de ise 1. sırada Show TV'de yayınlanan “Aziz” dizisi, 2. sırada “Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber”, 3. sırada ise "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.

İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

10 Aralık reyting sonuçları! Arka Sokaklar mı, Aziz mi birinci oldu?

İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM

10 Aralık reyting sonuçları! Arka Sokaklar mı, Aziz mi birinci oldu?

İŞTE ABC'DE İLK 10 PROGRAM

10 Aralık reyting sonuçları! Arka Sokaklar mı, Aziz mi birinci oldu?

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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