Güzellik ve gençleşme amacıyla sunulan uygulamalara ilişkin gündeme gelen iddialar dikkat çekti. Bazı klinik ve güzellik merkezlerinin, yenidoğan bebeklerin kordon kanından veya göbek kordonundan elde edildiğini belirttikleri ürünleri cilt ve saç derisine yönelik işlemlerde kullandıklarını öne sürerek tanıtım yaptığı ortaya çıktı. ATV Haber'in telefon görüşmeleriyle ortaya çıkardığı iddiaların ardından Sağlık Bakanlığı 12 işletme hakkında soruşturma başlattı.

BİR SEANS İÇİN 45 BİN TL İSTEDİLER

ATV Haber muhabiri İremnaz Aksoy, söz konusu merkezlerle iletişime geçerek uygulamaların içeriği hakkında bilgi aldı. Görüşmelerden birinde işletme yetkilisi, kullanılan ürünün kordon kanından elde edildiğini doğrulayarak yöntemi, cildin zamanla kaybettiği ve kordon kanında bulunduğunu belirttiği peptitlerin yeniden cilde enjekte edilmesi şeklinde anlattı.

Aynı görüşmede uygulamanın ücreti de gündeme geldi. İşletme yetkilisi, tek seans için 45 bin lira talep ettiklerini söyledi.

Başka bir güzellik merkeziyle yapılan görüşmede ise göbek kordonundan elde edildiği öne sürülen ekzozomların özel bir krem içerisinde kullanıldığı belirtildi. İşletme yetkilisi, söz konusu krem için FDA onaylı olduğu iddiasında bulundu.

KORDON KANININ ESTETİK AMAÇLI KULLANIMI YASAK

Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre kordon kanının estetik amaçlarla kullanılması, satışının yapılması ve reklamının verilmesi 2005 yılından bu yana yasak. Kordon kanı, Bakanlığın denetimi ve ilgili mevzuat kapsamında yalnızca belirli hastalıkların tedavisinde kullanılabiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taha Takmaz, kordon kanının özel bankacılık sistemlerinde ailelerin talebi doğrultusunda 12 yıla kadar saklanabildiğini belirtti. Takmaz, kordon kanının çocukluk çağı lösemi ve lenfomaları, aplastik anemi, orak hücreli anemi ile bazı genetik ve metabolik hastalıkların tedavisinde, belirli tıbbi koşullar altında kullanılabildiğini aktardı.

KORDON KANINI LABORATUCARDAN TEMİN ETTİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Muhabirin ürünlerin kaynağına ilişkin sorusunu yanıtlayan bir işletme yetkilisi, kordon kanını bir laboratuvar aracılığıyla temin ettiklerini ifade etti.

Kordon kanının ticari bir ürüne dönüştürülmesine tepki gösteren Doç. Dr. Taha Takmaz ise ailelerden satın alınmasının veya ticarileştirilmesinin doğru olmadığını belirterek, kullanımın Sağlık Bakanlığının kontrolü altında ve yalnızca belirli özel durumlarda mümkün olduğunu vurguladı.

12 İŞLETME HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yenidoğan bebeklerin kordon kanının estetik işlemlerde kullanıldığı ve pazarlandığı yönündeki iddiaların gündeme gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. İddialar kapsamında 12 işletme hakkında soruşturma başlatıldığı, incelemelerin sürdüğü bildirildi.