MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 10 bin dolarlık nafaka krizi ile gündemdeydi! Cem Yılmaz'dan Ahu Yağtu'ya 'Bedavacı' iması... Eski sevgilileri hakkında olay gönderme: "35 yaşında yahu..."

10 bin dolarlık nafaka krizi ile gündemdeydi! Cem Yılmaz'dan Ahu Yağtu'ya 'Bedavacı' iması... Eski sevgilileri hakkında olay gönderme: "35 yaşında yahu..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.06.2024 13:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz son dönemlerde girdiği polemiklerle adından söz ettirmeyi başarıyor. Yılmaz, son gösterisinde de rahat duramadı. Nafaka ödediği eski eşi Ahu Yağtu'ya 'bedavacı' diyen ünlü komedyenin eski aşkları Serenay Sarıkaya ve Necla Karahalil'e yaptığı gönderme ise çok konuşuldu.

10 bin dolarlık nafaka krizi ile gündemdeydi! Cem Yılmaz'dan Ahu Yağtu'ya 'Bedavacı' iması... Eski sevgilileri hakkında olay gönderme: "35 yaşında yahu..."

Komedyen Cem Yılmaz son dönemde özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında manken ve oyuncu Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelen çift, 2013 yılında 20 aylık evliliklerini bitirmişti.

AHUC3EM

Yılmaz son günlerde eski eşi Ahu Yağtu'yla olan nafaka davasıyla gündemde... İkilinin evliliklerinden dünyaya gelen çocukları Kemal için ayda 10 bin dolar öden Yılmaz mevcut rakama itiraz etmişti. Ancak mahkeme talebini reddetmişti.

"BULDU ÇITIRI DİYORLAR"

Ekol Magazin'in özel haberine göre; Yılmaz, son gösterisinde söyledikleriyle ortalığı yine ayağa kaldırdı.

neclacem

Gösteride mal varlığını sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacağını belirten ünlü komedyen eski eşi Ahu Yağtu'ya "bedavacı" göndermesiyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Necla Karahalil'le yollarını ayıran Cem Yılmaz'ın sevgilisi hakkında söyledikleri de duyanları şaşırttı.

serenay sarık1

Eski sevgililerinden de bahseden Cem Yılmaz "35 yaşında bir kızla flört ediyorsun, 'buldu çıtırı diyorlar'. Delireceğim ya" diyerek devam etti:

"35 yahu ölmek üzere. Ben daha ne yapayım anladın mı?"

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 yıllık ilişkisi bitmişti! Yeni bir aşka yelken açtı7 yıllık ilişkisi bitmişti! Yeni bir aşka yelken açtı
Kızıl Goncalar'dan Kızılcık Şerbeti'ne bomba transferKızıl Goncalar'dan Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer
Deniz pozu sosyal medyayı salladı! "Yiğit çok şanslısın"Deniz pozu sosyal medyayı salladı! "Yiğit çok şanslısın"
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
En Çok Okunan Haberler
Eylem Tok ve oğlunu bir imza yakalattı! Gözaltı esnasında panikledi, annesi sakinleştirdi: Tok hemen telefona sarıldı

Eylem Tok ve oğlunu bir imza yakalattı! Gözaltı esnasında panikledi, annesi sakinleştirdi: Tok hemen telefona sarıldı

Rusya'da IŞİD saldırısı! Gözaltı merkezini ele geçirdiler

Rusya'da IŞİD saldırısı! Gözaltı merkezini ele geçirdiler

Gaziantep'te kabus gibi gece! Öldüre öldüre ilerledi: 6 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te kabus gibi gece! Öldüre öldüre ilerledi: 6 ölü, 2 yaralı

Halıya sarıp denize atmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı: Her şeyi itiraf etti

Halıya sarıp denize atmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı: Her şeyi itiraf etti

15 yaşındaki Hacer'in acı sonu! 120'ye yakın bıçak darbesiyle katledildi

15 yaşındaki Hacer'in acı sonu! 120'ye yakın bıçak darbesiyle katledildi

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken açıklandı: 25 bin 374 lira!

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken açıklandı: 25 bin 374 lira!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Babalar Günü Fırsatları bugün sona bitiyor!

Babalar Günü Fırsatları bugün sona bitiyor!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.