10 bin dolarlık nafaka krizi ile gündemdeydi! Cem Yılmaz'dan Ahu Yağtu'ya 'Bedavacı' iması... Eski sevgilileri hakkında olay gönderme: "35 yaşında yahu..."

Komedyen Cem Yılmaz son dönemde özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında manken ve oyuncu Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelen çift, 2013 yılında 20 aylık evliliklerini bitirmişti.

Yılmaz son günlerde eski eşi Ahu Yağtu'yla olan nafaka davasıyla gündemde... İkilinin evliliklerinden dünyaya gelen çocukları Kemal için ayda 10 bin dolar öden Yılmaz mevcut rakama itiraz etmişti. Ancak mahkeme talebini reddetmişti.

"BULDU ÇITIRI DİYORLAR"

Ekol Magazin'in özel haberine göre; Yılmaz, son gösterisinde söyledikleriyle ortalığı yine ayağa kaldırdı.

Gösteride mal varlığını sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacağını belirten ünlü komedyen eski eşi Ahu Yağtu'ya "bedavacı" göndermesiyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Necla Karahalil'le yollarını ayıran Cem Yılmaz'ın sevgilisi hakkında söyledikleri de duyanları şaşırttı.

Eski sevgililerinden de bahseden Cem Yılmaz "35 yaşında bir kızla flört ediyorsun, 'buldu çıtırı diyorlar'. Delireceğim ya" diyerek devam etti:

"35 yahu ölmek üzere. Ben daha ne yapayım anladın mı?"







