10 çocuğu olan Alicia ve Josh Dougherty çifti sosyal medyada gündem oldu

Alicia ve Josh Dougherty çifti kabalık bir ailenin ebeveynleri olarak karşımıza çıkıyor. Alicia dört doğumun ardından ise 6 tane evlatlık çocuğun annesi olmaya karar verdi. Hayalini kurdukları kalabalık bir aileye kavuşan ikilinin hayatları adeta çocuklarının etrafında dönüyor. 12 kişinin yaşadığı evde ikili, çocuklarının ev işlerine yardım etmesine izin vermiyor. TikTok hesabından paylaştığı videoyla oturma odasındaki dağınıklığı gözler önüne seren Alicia, "Çocuklar büyük bir ailenin parçası olmayı seçmediler. Bu yüzden fazladan ev işi yapmak zorunda kalmamalılar." ifadelerini kullandı. Ev işi yapmak yerine eğlenip çocukluklarını yaşamalarını istediklerini belirten Alicia, onlar için iş yapmaktan keyif aldığını da söyledi.

2018 yılında bir dergiye verdikleri röportajda evlatlık çocuklarının davranış bozukluklarından ve fetal alkol sendromundan muzdarip olduklarını söylemişlerdi. Fetal alkol sendromu, gebelik döneminde alkol alan annelerin çocuklarında oluşan bir durum olarak biliniyor. İlk oğulları Alex’i evlat edindiklerinde bu gerçeği farkında değillerdi. O dönem 4 yaşında olan Alex'e yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapan aile, sonrasında davranış bozuklukları olan diğer çocuklara da yardım etmeye karar verdiler. 'Zor durumların üstesinden gelen aile olarak biliniyoruz.' diyor Alicia ve sosyal medyadaki 600 bin takipçisi de onları destekliyor.Alicia sosyal medyada evlat edinme hakkında farkındalık yaratmaya devam ediyor.