Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 10 çocuğu olan Alicia ve Josh Dougherty çifti sosyal medyada gündem oldu

10 çocuğu olan Alicia ve Josh Dougherty çifti sosyal medyada gündem oldu

21.06.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’ta yaşayan Alicia ve Josh Dougherty çiftinin dördü biyolojik, altısı evlatlık olmak üzere tam 10 çocukları var. Çiftin sosyal medya hesabından hayatlarını paylaştıkları videolar kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekti. Çoğu kişi bu kabalık ailenin günlük hayat rutinlerini merak etti.

10 çocuğu olan Alicia ve Josh Dougherty çifti sosyal medyada gündem oldu

Alicia ve Josh Dougherty çifti kabalık bir ailenin ebeveynleri olarak karşımıza çıkıyor. Alicia dört doğumun ardından ise 6 tane evlatlık çocuğun annesi olmaya karar verdi. Hayalini kurdukları kalabalık bir aileye kavuşan ikilinin hayatları adeta çocuklarının etrafında dönüyor. 12 kişinin yaşadığı evde ikili, çocuklarının ev işlerine yardım etmesine izin vermiyor. TikTok hesabından paylaştığı videoyla oturma odasındaki dağınıklığı gözler önüne seren Alicia, "Çocuklar büyük bir ailenin parçası olmayı seçmediler. Bu yüzden fazladan ev işi yapmak zorunda kalmamalılar." ifadelerini kullandı. Ev işi yapmak yerine eğlenip çocukluklarını yaşamalarını istediklerini belirten Alicia, onlar için iş yapmaktan keyif aldığını da söyledi.

kapak çocuk

2018 yılında bir dergiye verdikleri röportajda evlatlık çocuklarının davranış bozukluklarından ve fetal alkol sendromundan muzdarip olduklarını söylemişlerdi. Fetal alkol sendromu, gebelik döneminde alkol alan annelerin çocuklarında oluşan bir durum olarak biliniyor. İlk oğulları Alex’i evlat edindiklerinde bu gerçeği farkında değillerdi. O dönem 4 yaşında olan Alex'e yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapan aile, sonrasında davranış bozuklukları olan diğer çocuklara da yardım etmeye karar verdiler. 'Zor durumların üstesinden gelen aile olarak biliniyoruz.' diyor Alicia ve sosyal medyadaki 600 bin takipçisi de onları destekliyor.Alicia sosyal medyada evlat edinme hakkında farkındalık yaratmaya devam ediyor.

pazar sofra

Sosyal medya hesabından sıradan bir pazar akşam yemeğini paylaşan anne, tek bir öğün için 1.5 kilogram makarna, 60 köfte, 4 kavanoz makarna sosu, 16 dilim ekmek ve 1 paket dondurulmuş mısır kullandı. Ailenin bir masa etrafında hep beraber zaman geçirdiği anlar ise sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Genleriyle yaşlanmaya kafa tutan TikTok fenomeni ve annesi sosyal medyayı ikiye böldüGenleriyle yaşlanmaya kafa tutan TikTok fenomeni ve annesi sosyal medyayı ikiye böldü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Güzellik tabularını unutturdu! İstenmeyen tüylerinden vazgeçmediGüzellik tabularını unutturdu! İstenmeyen tüylerinden vazgeçmedi
Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

Yeni filmi çok konuşulacak

Yeni filmi çok konuşulacak

Evinizin en çok sevdiğiniz parçası olacak! Katlara ayırın ve...

Evinizin en çok sevdiğiniz parçası olacak! Katlara ayırın ve...

Dünyanın en yaşlı vücut geliştiricisi seçildi

Dünyanın en yaşlı vücut geliştiricisi seçildi

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Rockefeller'in varisini yediler mi?

Rockefeller'in varisini yediler mi?

Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu

Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu

38 eşi ve 94 çocuğu vardı

38 eşi ve 94 çocuğu vardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.