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  4. Genleriyle yaşlanmaya kafa tutan TikTok fenomeni ve annesi sosyal medyayı ikiye böldü

Genleriyle yaşlanmaya kafa tutan TikTok fenomeni ve annesi sosyal medyayı ikiye böldü

17.06.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liza Gulyaewa ismindeki TikTok fenomeni genç göstermesi nedeniyle uzun süredir sosyal medyanın gündemindeydi. Kendisinin yaşına inanmayanları Gulyaewa bir kez daha şaşırtmayı başardı. TikTok fenomeni bu sefer de annesini paylaşarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Genleriyle yaşlanmaya kafa tutan TikTok fenomeni ve annesi sosyal medyayı ikiye böldü

TikTok’ta yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Liza Gulyaewa, kullanıcılar tarafından en çok yaşıyla alakalı yorum alıyordu. 32 yaşında olmasına daha genç gösterdiğini belirten yorumlara Liza, iyi bir genetiğe sahip olmasının ailesine bağlı olduğunu söyledi. Sonrasında ise annesiyle çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

tiktok

“İnsanlar genç göründüğümü söylüyor fakat bir de anneme bakın” notuyla paylaştığı video 2.7 milyon izlemeyi geçti. Kullanıcılar kimin anne kimin kızı olduğunu karıştırdıklarına dair esprili yorumlar yaptılar. Kimi kullanıcılar ise Liza'nın annesi ve yaşı konusunda yalan söylediğini dahi iddia etti.

annesi

Videonun altına annesinin Liza'dan daha genç göründüğünü söyleyenlerden tutun cilt bakımlarını soranlara kadar yüzlerce yorum geldi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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