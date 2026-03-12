YEMEK

10 dakikada hazır: Milföy hamuruyla yapılan soğuk baklava sosyal medyada gündem oldu

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu pratik tarif, klasik baklava yapmanın zahmetini ortadan kaldırıyor. Milföy hamuru kullanılarak yapılan soğuk baklava hem kısa sürede hazırlanıyor hem de lezzetiyle herkesi şaşırtıyor. İşte adım adım milföyden soğuk baklava tarifi.

Gökçen Kökden

MALZEMELER

12 adet milföy hamuru
100 gram tereyağı
1 su bardağı ince çekilmiş ceviz veya Antep fıstığı
2 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı kakao
50 gram rendelenmiş çikolata veya çikolata parçaları

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında biraz yumuşaması için bekletin.
Tepsiye yağlı kağıt serin ve milföy hamurlarını tepsiye yerleştirin.
Üzerine eritilmiş tereyağı sürün ve ince çekilmiş ceviz veya Antep fıstığı serpin.
Aynı işlemi kat kat olacak şekilde tepside devam ettirin.
En üst kata tekrar tereyağı sürüp önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Süt ve toz şekeri bir tencerede karıştırarak şerbet hazırlayın.
Fırından çıkan tatlı biraz ılıdıktan sonra soğuk sütlü şerbeti üzerine dökün.
Tatlı tamamen şerbeti çekince üzerine kakao ve rendelenmiş çikolata serpin.
Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin.

