10 dakikada hazır: Milföy hamuruyla yapılan soğuk baklava sosyal medyada gündem oldu

MALZEMELER

12 adet milföy hamuru

100 gram tereyağı

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz veya Antep fıstığı

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

50 gram rendelenmiş çikolata veya çikolata parçaları

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında biraz yumuşaması için bekletin.

Tepsiye yağlı kağıt serin ve milföy hamurlarını tepsiye yerleştirin.

Üzerine eritilmiş tereyağı sürün ve ince çekilmiş ceviz veya Antep fıstığı serpin.

Aynı işlemi kat kat olacak şekilde tepside devam ettirin.

En üst kata tekrar tereyağı sürüp önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Süt ve toz şekeri bir tencerede karıştırarak şerbet hazırlayın.

Fırından çıkan tatlı biraz ılıdıktan sonra soğuk sütlü şerbeti üzerine dökün.

Tatlı tamamen şerbeti çekince üzerine kakao ve rendelenmiş çikolata serpin.

Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin.