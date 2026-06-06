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Oturduğu yere bu 4 kokuyu dökenlerin yanına kene gelmiyor!

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşların kenelere karşı daha tedbirli olması gerektiğini belirtti. Doğal içeriklerin doğru kullanımıyla kene riskinin azaltılabileceği açıklandı.

Oturduğu yere bu 4 kokuyu dökenlerin yanına kene gelmiyor!

Türkiye'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte büyük tehdit oluşturan kenelerden korunmak isteyen vatandaşlar çeşitli önlemler alırken, aktar Koray Özkılıç bilinen korunma yöntemlerinin yanı sıra kenelere karşı vatandaşların tarçın, biberiye yağı, lavanta yağı, okaliptüs de kullanılabileceğini söyledi.

Oturduğu yere bu 4 kokuyu dökenlerin yanına kene gelmiyor! 1

"OTURDUĞUNUZ YERE TARÇIN SERPİŞTİRİRSENİZ KENE GELMEZ"

Özellikle yeşillik alanlarda karşılaşmanın mümkün olduğu keneye karşı piknik alanlarında alınabilecek önlemlerden bahseden aktar Koray Özkılıç, "Keneyi doğal yollarla uzaklaştırmak istiyorsanız bulunan ortama tarçın serpilebilir. Tarçın çok bilinmesede kenelerin kokusundan dolayı yaklaşmayacağı doğal korunma yöntemlerinden biridir. Piknik yapmaya giden vatandaşlar, oturdukları yere tarçın serpiştirirse bölgeye kene gelmez. Yeşillik alanlara gidenler; biberiye, lavanta ve okaliptüs yağını karıştırıp maden suyuyla vücuduna sprey şeklinde sıkarsa kene kokusundan rahatsız olacağı için yaklaşmaz. Tarçın, okaliptüs yağı, biberiye yağı, lavanta yağı kenenin sevmediği şeylerdir" şeklinde konuştu.

Oturduğu yere bu 4 kokuyu dökenlerin yanına kene gelmiyor! 2

"MANGAL KÜLÜNE ÇEKİRDEK KAHVE"

Mangal yapacak vatandaşlar için de öneride bulunan Özkılıç, "Mangal külüne çekirdek kahve serpilebilir. Tüten kahve çekirdeğinin dumanından rahatsız olacakları için keneler ve haşereler mangala yaklaşmaz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tarçın kene
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