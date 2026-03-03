10 dakikada pratik mantı tarifi! Daha önce hiç görmediniz: "Üşengeç Mantısı"

Eski MasterChef Türkiye yarışmacısı Burak Kaya'nın, "Üşengeç Mantısı" olarak adlandırdığı pratik mantı tarifi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Not:1 porsiyon içindir aynı oranda miktarı arttırabilirsiniz.
MALZEMELER
2 adet Milföy hamuru
1 yemek kaşığı Domates Salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
100gr orta yağlı kıyma
Yoğurt
Tuz
Yapılışı
Milföy hamurları hafif çözülünce küp küp doğrayın ve yağlı kâğıt serili tepsiye gelişi güzel yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, alt-üst ayarda kızarana kadar pişirin. Küçük bir tencerede tereyağını eritin, isterseniz ince doğranmış soğan da ekleyebilirsiniz. Salçayı kavurup kıymayı ilave edin ve tuzunu kontrol ederek ocaktan alın. Yoğurt, su ve tuzu çırparak akışkan bir sos hazırlayın. Fırından çıkan milföy parçalarını servis tabağına alın, üzerine önce yoğurt sosunu, ardından salçalı kıymayı ekleyip sıcak servis edin.
Afiyet olsun :)
