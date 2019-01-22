10 diyet efsanesi

1) 'Saat 19:00’den sonra yemek yemek -ara öğün yapmak kilo aldırır’ Bu efsaneyi ‘Saat 19:00’dan sonra hiçbir şey tüketmezsem kilo veririm’ şeklinde de duymuş olabilirsiniz. Kilo kaybı vücudun enerji dengesine göre gerçekleşir. Gün içinde alınan kaloriden daha az kalori yakılıyorsa enerjinin fazlası vücuttan atılamamış demektir. Ayrıca alınan kalorinin içeriğinin karbonhidrat, protein, yağ gruplarından ne kadarının olduğu da önem taşımaktadır. Karbonhidrat ve yağdan zengin yiyecekleri akşam saatlerine çok bırakmamak kan şekeri dengesini sağlamak adına doğru bir hareket olacaktır. Fiziksel aktivite düzenini de eğer akşam saatlerinde azalmaktaysa kalorisi daha makul olan bir öğün/ara öğün tercihi yapmak doğru olacaktır. 2) 'Karbonhidrat kilo aldırır’ Karbonhidrat, temel besin bileşenlerinden en önemli olan gruptur. Günlük alınması gereken kalorinin %50 kadarı karbonhidratlardan sağlanmaktadır. Vücutta fizyolojik işlemlerin çoğu karbonhidratlardan gelen enerji yardımıyla gerçekleşmektedir. Günlük 130 gramın altında karbonhidrat alımı sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Osteoporoz, yüksek kolesterol, konstipasyon, kolon rahatsızlıkları riski yeterli karbonhidrat alınamadığında artmaktadır.

Karbonhidrat konusunda dikkat edilmesi gereken nokta aslında tüketilen karbonhidratın türüdür. Basit karbonhidrat ve kompleks karbonhidratları iyi ayrıştırıp, doğru miktarda tercih yapıldığında aslında karbonhidrat tüketmek kilo aldırmamakta aksine kilo kontrolünü kolaylaştırmaktadır. Çay şekeri, beyaz un ve beyaz undan yapılan yiyecekler, pirinç pilavı glisemik indeksi yüksek basit karbonhidrat grubuna girerken; bulgur, çavdar, tam buğday, yulaf gibi yiyecekler de sağlıklı kabul edilen kompleks karbonhidratlara girmektedir. Tercihleri bu doğrultuda yapmak kilo kontrolüne destek olacaktır. 3) 'Greyfurt, lahana çorbası, kereviz ve limon yağ yakar’ Doğrudan yağ yakan mucizevi bir besin öğesi yoktur. Kafein gibi kısa süreliğine metabolizmayı hızlandıran uyarıcı madde içeren besinler vardır. Kilo vermek istiyorsanız düzenli beslenmeli, yeterli lif tüketmeli, fiziksel aktivite yapmalısınız. Yukarıda bahsedilen besinler liften oldukça zengin, düşük kalorili besleyici besinlerdir. Ancak fayda sağlayabilmek ve kalıcı kilo verebilmek için düzenli aralıklarla bu besinlere yer vermeli, tek tip bu besinlerin bulunduğu diyetlerden kaçınmalısınız.

4) 'Kilo vermek için uzun süre aç kalmak gerek, ara öğün kilo almaya neden olur’ Ara öğün yapmak açlığı kontrol etmede , porsiyon kontrolünde yardımcı olur. 4-5 saatlik öğün aralarında 100-200 kalorilik atıştırmalıklar bir sonraki öğünde gözünüzün dönüp yemeğe saldırmayı engeller. Yaşam tarzına göre saatleri ve kalori dengesini planlayarak beslenmeye ara öğün eklemekten korkmayın! 5) 'Kilo vermek istiyorsan yağ yememen lazım’ Evet fazla yağ alımı kilo artışına neden olur. Ancak sağlıklı bir beslenmede karbonhidrat, protein ve yağ dengeli sağlandığında kilo kaybı gerçekleşir. Belirli yağ yüzdesini aşmadıkça yağ kilo aldırmaz.

Son yapılan çalışmalarda yağdan kısıtlı diyet yapanlarda , yağ alımının olduğu diyetlere göre kilo artışının daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda alınan yağın çeşidinin önemli olduğu unutulmamalıdır. 6) 'Light ürünler tercih etmek kilo vermeyi kolaylaştırır' Düşük yağlı terimi ilk piyasaya çıktığında satıcılar bu ürünleri sağlıklı besinler rafına yerleştirdi ve böylece herkesin algısında bu şekilde kaldı. Fakat yağı düşürülen veya tamamen yağsız olan bu ürünlerin o boşluğu ne ile dolduruldu derseniz daha yüksek karbonhidrat ile. Yağdan kaçarken fark etmeden karbonhidrat alımını arttırmak farkettirmeden kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Çok sıklıkla olmamakla birlikte, seyahatte, yolculukta gibi durumlarda alternatif olarak etiketleri iyi inceleyerek tercih edeceğiniz içeriği temiz light ürünleri beslenme programınızda tercih edebilirsiniz.

7) 'Proteinden zengin beslenmek kemik ve böbrek hasarına neden olur' Son dönemde yapılan 2 araştırmadan ilkinin sonucu olarak proteinin kemik üzerinde koruyucu veya nötral efektleri olduğu saptanmıştır. İkinci araştırmadaysa yüksek protein verilen kişilerin böbreklerindeki filtrasyon oranlarına bakıldığında her hangi bir değişim saptanmamıştır. Bu yüzden protein alımı kemik veya böbrekler üzerinde hasar verici etkiye sahip değildir. Herkes kilosun göre, fiziksel aktivitesi ve yaşam tarzı göz önüne alınarak hesaplanan protein miktarını alırsa, proteinlerin uzun sürede sindirilmesi ile gün içerisinde daha uzun süre tok kalacaktır ve metabolizması daha çok kalori harcayacaktır. 8) 'Yağ yakmak için aç karnına spor yapmak gerek’ İşin aslı bu konunun doğru veya yanlışı yok. Kişinin tamamen kendini nasıl daha iyi hissettiğine bağlı. Bazısı aç karnına kardiyo yaparken daha rahat hareket edebildiğini daha hafif ve enerjik hissettiğini söyler, bazısı ise aç karnına spor yaptığında baş dönmesi ve mide bulantısı hissettiğini söyler. Yağ yakımı; kas miktarınıza, metabolik hızınıza göre değişir. Aç veya tok olmanız sizi sadece performans ve hissiyat olarak etkiler.