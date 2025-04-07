10 kişi Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanından puanı 90'da attığı golle aldı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.
Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig tarihinde oyuna girdikten sonra ilk yarı sona ermeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu. 44. dakikada oyundan atılan Tayyip Talha, 4 gün önce oynanan Göztepe maçında da kırmızı kart görmüştü.
Maçın yarısını 10 kişi geçiren Beşiktaş, beraberlik golünü 90. dakikada Gedson Fernandes'in penaltı golüyle buldu.
Kasımpaşa'nın golünü 14 dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti.
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