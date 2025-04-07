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  4. 10 kişi Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanından puanı 90'da attığı golle aldı!

10 kişi Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanından puanı 90'da attığı golle aldı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.04.2025 21:58
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Ligde son olarak Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı yenip yeniden çıkış yakalamak istiyordu. Maçta istediği oyunu ortaya koyamayan Beşiktaş, 90. dakikaya kadar mücadeleyi 1-0 geride götürdü. Son anlarda penaltı kazanan siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'in golüyle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

10 kişi Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanından puanı 90'da attığı golle aldı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

TAYYİP TALHA YİNE KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig tarihinde oyuna girdikten sonra ilk yarı sona ermeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu. 44. dakikada oyundan atılan Tayyip Talha, 4 gün önce oynanan Göztepe maçında da kırmızı kart görmüştü.

BERABERLİK GOLÜ SON ANLARDA GELDİ

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Maçın yarısını 10 kişi geçiren Beşiktaş, beraberlik golünü 90. dakikada Gedson Fernandes'in penaltı golüyle buldu.

Kasımpaşa'nın golünü 14 dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti.

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MS
Kasımpaşa Kasımpaşa
1 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa beşiktaş
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