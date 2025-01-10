10 Ocak 2025 güncel TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TV8...

Cuma akşamları hangi dizilerin ekranda olacağı merak ediliyor. Yılbaşı tatilinden sonra dizilerin yeni bölümü bu akşam yayınlanmaya başlayacak ve televizyon ekranlarında yine birbirinden keyifli yapımlar yer alacak. Peki, Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TV8 güncel yayın akışı bilgisi...
Bu akşam Atv'de saat 20:00'da yeni dizi Zembilli yayınlanacak.
Kanal D'de ise saat 20:00'da Arka Sokaklar yeni bölümüyle ekranda olacak.
Now Tv'de Bursa Bülbülü filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI:
01:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
02:00 Zembilli
04:40 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zembilli
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Zembilli
23:15 Zembilli
KANAL D YAYIN AKIŞI:
00:30 İnci Taneleri
03:00 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI:
02:30 Ruhun Duymaz
04:45 Bay Yanlış
05:45 Şahane Hayatım
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Bursa Bülbülü
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Sandık Kokusu
05:15 Bahar
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
nSTAR TV YAYIN AKIŞI:
00:30 Sen Ağlama İstabul
03:00 Güzel Köylü
05:00 Söz
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
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