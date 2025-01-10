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  4. 10 Ocak 2025 güncel TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TV8...

10 Ocak 2025 güncel TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TV8...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.01.2025 08:40
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10 Ocak 2025 Cuma akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Yılbaşı tatilinden sonra hangi dizilerin yeni bölümünün ekranda olacağı tüm dizi takipçilerinin gündeminde. Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TV8 güncel yayın akışı ne? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

10 Ocak 2025 güncel TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TV8...

Cuma akşamları hangi dizilerin ekranda olacağı merak ediliyor. Yılbaşı tatilinden sonra dizilerin yeni bölümü bu akşam yayınlanmaya başlayacak ve televizyon ekranlarında yine birbirinden keyifli yapımlar yer alacak. Peki, Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TV8 güncel yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

zembil

Bu akşam Atv'de saat 20:00'da yeni dizi Zembilli yayınlanacak.

arka sokaklar

Kanal D'de ise saat 20:00'da Arka Sokaklar yeni bölümüyle ekranda olacak.

bursa bülbüL

Now Tv'de Bursa Bülbülü filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.

kızılcık

Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI BİLGİSİ

ATV YAYIN AKIŞI:
01:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

02:00 Zembilli

04:40 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zembilli

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Zembilli

23:15 Zembilli

KANAL D YAYIN AKIŞI:
00:30 İnci Taneleri

03:00 Zalim İstanbul

04:45 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI:
02:30 Ruhun Duymaz

04:45 Bay Yanlış

05:45 Şahane Hayatım

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bursa Bülbülü

SHOW TV YAYIN AKIŞI:
00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Sandık Kokusu

05:15 Bahar

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

nSTAR TV YAYIN AKIŞI:
00:30 Sen Ağlama İstabul

03:00 Güzel Köylü

05:00 Söz

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

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