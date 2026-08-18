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10 üniversiteye yeni rektör! ÖSYM Başkanı Ali Ersoy görevine devam ediyor

10 üniversiteye yeni rektör atandı. ÖSYM Başkanlığına ise mevcut başkan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

10 üniversiteye yeni rektör! ÖSYM Başkanı Ali Ersoy görevine devam ediyor
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

SGK VE TOKİ'DE ATAMALAR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Engin Akyol atandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk görevden alınırken, Başkan Yardımcılıklarına Ahmet Kutluğ Gayretli ve Abdulvahap Afşin getirildi.

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Gülyurt görevden alınırken, yerine Fatma Yiğiter Kara atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize İl Müdürü Hüseyin Güçlü de görevden alındı.

10 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

Karar kapsamında

  • Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir
  • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emine Gümüşsoy
  • Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.
  • Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Prof. Dr. Hüseyin Karaman getirildi.
  • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür
  • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu
  • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Balcı
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz
  • Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al
  • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ulusoy atandı.
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ÖSYM resmi gazete Rektör üniversite Bayram Ali Ersoy
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