10 yaşında başlayan mucize: Naim Süleymanoğlu

Bulgaristan’da, 10 yaşında haltere başlamadan önce, arkadaşlarının cesur, zeki ve ufak tefek olduğu için dönemin en sevilen çizgi film kahramanın adıyla “Kalemendo” olarak seslendiği Naim Süleymanoğlu, yıllar içinde halter sporunda rekorlar üstüne rekorlar kırdıkça başka lakaplar da alır. Aralarında en unutulmazı ise “Cep Herkülü” olarak hafızalara kazınır.

Çekimleri İstanbul’da devam eden, Özer Feyzioğlu’nun yönettiği, Barış Pirhasan’ın senaryosunu yazdığı “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi de ismini bu özel lakaptan aldı.

Dünya tarihinde haltere en erken yaşta başlayan sporcuydu

Naim, 10 yaşında halter sporuyla tanıştığında 1 metre 18 santimetre boyunda, 22 kilogram ağırlığındaydı. Aynı zamanda üstün yeteneği sayesinde dünyada bu yaşta haltere başlayan, onca ağırlık altına girerek antrenmanlar yapan ilk ve tek sporcuydu. Çünkü her şeyiyle ağır bu spor dalına çocuklar için başlama yaşı en az 13’tü. Süleymanoğlu ise daha haltere başlarken bile istatistikleri altüst etmiş, ileride nasıl başarılara ve mucizelere imza atacağının ilk ipuçlarını vermişti.