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10 yıl boyunca yanlış teşhisle yaşadı! Gerçeği öğrenince felç kaldı! Her şey için geç kaldı

33 yaşındaki Julie Coleman, 10 yıl boyunca yanlış teşhisle yaşamak zorunda kaldı. Yıllar sonra hastalığının ne olduğu ortaya çıktı. Geç konulan teşhis nedeniyle genç kadın kısmen felç kaldı.

10 yıl boyunca yanlış teşhisle yaşadı! Gerçeği öğrenince felç kaldı! Her şey için geç kaldı
Jale Uslu

2014 yılında, oğlu Connor’a hamileyken sırtında ve bacaklarında şiddetli ağrılar yaşamaya başlayan 33 yaşındaki Julie Coleman isimli kadına siyatik tanısı konuldu. Zamanla bu ağrıların geçeceği söylensene öyle olmadı.

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Birçok doktorada başvuran talihsiz kadın, aynı yanıtları aldı. Ağrılarına çare bulamadı ve Fizyoterapi ve ağrı kesicilerle geçen 10 yılın ardından Coleman, 2022’de sağ ayağında başlayan ve yukarı doğru yayılan uyuşma şikayetiyle yeniden doktora başvurdu.

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Coleman, o süreci şu sözlerle anlattı: "Bana siyatik olduğunu ve beni taramalara göndermenin bir anlamı olmadığını söylediler, çünkü sırt ameliyatı çok tehlikeliydi. Çok sinir bozucuydu ve muhtemelen aile hekimime olan güvenimi yitirdiğim bir noktaya geldim çünkü hiçbir şey yapmayacaklarını biliyordum. Aynı muayenehanedeki birkaç farklı pratisyen hekime gidiyordum ve hepsi aynı şeyi söylüyordu."

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TÜMÖR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Dailymail'de yer alan habere göre MRI taraması sonucunda Coleman’ın omuriliğinde büyük bir tümör tespit edildi. Yapılan incelemelerde, tümörün sinirleri kaplayan ve genellikle iyi huylu olan nadir bir schwannoma olduğu ortaya çıktı. Ağrılarının nedeni bulunmuştu fakat ameliyatın ardından sağ dizinden aşağısı felç kaldı.

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Coleman, şu anda yürüyebilmek için yürüteç ve tekerlekli sandalye kullanıyor. Julie Coleman, Ağustos ayında bir MRI taramasına daha girecek. Bu tarama, tümörün tamamen çıkarılıp çıkarılmadığını gösterecek.

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Anahtar Kelimeler:
felç Ağrı
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