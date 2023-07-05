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10 yıl sonra setlere dönen Özgü Namal'ın partneri belli oldu! İşte bomba isim

05.07.2023 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif Polat karakteriyle hafızalara kazınan Özgü Namal uzun yıllardır ekranlarda görünmüyor. Eşinin ani ölümü sonrası gözlerden uzak yaşayan ünlü isim 10 yıl sonra yeni bir diziyle anlaşma imzaladı. Kızıl Goncalar dizisiyle setlere dönecek olan Özgü Namal'ın merakla beklenen partneri de belli oldu. İşte bomba isim...

10 yıl sonra setlere dönen Özgü Namal'ın partneri belli oldu! İşte bomba isim

Uzun yıllardır setlerden uzak sakin bir yaşam sürdüren Özgü Namal yeni projesiyle ekranlara dönüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgü Namal'ın Kızıl Goncalar dizisindeki partneri başarılı oyuncu Özcan Deniz oldu.

2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, yaşadığı büyük acının ardından Köyceğiz'de sakin bir hayat yaşamaya başladı. Son olarak 2014 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde rol alan Namal, setlere dönme kararı aldı.

özgu namal

Özgü Namal Gold Film‘le anlaşma imzadı. Necati Şahin‘in kaleme aldığı Kızıl Goncalar dizisinde oynayacak olan Namal’ın partneri de belli oldu. Gold Film’in patronu Faruk Turgut yeni dizisi için bomba bir isimle el sıkıştı. Özcan Deniz Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu oldu.

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Detayları henüz belli olmayan dizi FOX TV'de yayınlanacak. 2 dev isimle anlaşma yapan Kızıl Goncalar başarılı oyuncu kadrosu ile şimdiden merak konusu oldu.

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