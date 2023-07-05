10 yıl sonra setlere dönen Özgü Namal'ın partneri belli oldu! İşte bomba isim

Uzun yıllardır setlerden uzak sakin bir yaşam sürdüren Özgü Namal yeni projesiyle ekranlara dönüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgü Namal'ın Kızıl Goncalar dizisindeki partneri başarılı oyuncu Özcan Deniz oldu.

2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, yaşadığı büyük acının ardından Köyceğiz'de sakin bir hayat yaşamaya başladı. Son olarak 2014 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde rol alan Namal, setlere dönme kararı aldı.

Özgü Namal Gold Film‘le anlaşma imzadı. Necati Şahin‘in kaleme aldığı Kızıl Goncalar dizisinde oynayacak olan Namal’ın partneri de belli oldu. Gold Film’in patronu Faruk Turgut yeni dizisi için bomba bir isimle el sıkıştı. Özcan Deniz Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu oldu.

Detayları henüz belli olmayan dizi FOX TV'de yayınlanacak. 2 dev isimle anlaşma yapan Kızıl Goncalar başarılı oyuncu kadrosu ile şimdiden merak konusu oldu.



