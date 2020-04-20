10 yılda 10 çocuk doğuran kadın her şeye rağmen daha çok çocuk istiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinin başkenti olan Santa Fe’de yaşayan Courtney ve Chris Rogers çifti, 10 çocuğuyla birlikte bir çiftlikte yaşıyor. 2008’de evlendikleri günden bugüne sürekli hamile olan Courtney, her şeye rağmen daha fazla çocuğunun olmasını istiyor.
10 yaş ile 9 ay arasında yaşları olan 6 erkek ve 4 kız çocuğu olan çift, çocuklarının eğitimini evde veriyor. New Mexico’da bulunan aile 12 dönümlük bir arazide yaşıyor ve 15 kişilik bir minibüs kullanıyor. 1.200 doları bulan aylık gıda masrafında kısıntıya giden aile, besin içermeyen gıda malzemelerini almayı bırakarak aylık masraflarını ancak 1.000 dolara indirebildi. Çocuklar ise kullanılmış giysi ve ayakkabı giymekten dolayı şikâyetçi görünmüyor.
Noel’de birbirleri için hediye almayı bırakan Chirs ve Courtney, çocuklarına hediye almaktan vazgeçmedi. Çocukların hediye masrafı ise 1.000 dolar tuttu. Çift, yılda sadece bir kez çocukları olmadan dışarıda vakit geçiriyor. Kasım ayındaki son dışarı çıkışlarında, çocuklarla çiftin yakın arkadaşları ilgileniyor.
Kendilerine ait zaman geçirmemelerine rağmen Courtney daha fazla çocuk sahibi olmak istediğini belirtti.
“Mümkün olduğunca kalabalık olmak istiyoruz” diyen Courtney’in en genç çocuğu Caydie ve Coralee arasında sadece 361 gün var. Courtney, 12 çocuklu, 14 kişilik bir aile olmak istediklerini söyleyerek “Eşim, 10 kardeşi arasında en büyük olanı, evlenmeden önce annesi kadar çocuk doğurmak hakkında espriler yapardı. Tek seferde bir sürü bebek bezi yıkamak ve bir sürü bebek arabası sahibi olmak bizim için çok normal” dedi.
Biberonla beslenmesi gereken iki kuzu, bir köpek ve birçok tavukla birlikte 12 dönümlük bir arazide yaşayan çift, çocuklarına gündelik ev işleri öğrettiklerini söyledi.
Hamile olmayı sevdiğini söyleyen Courtney, doğum kontrol yöntemlerine kişisel nedenlerle karşı olduğunu dile getirdi. Çift, düşük nedeniyle daha önce iki çocuk kaybetti.
Mükemmel bir şekilde organize olabilen çift, bebekleri Coralee’in uyanmasıyla birlikte güne 7:30’da başlıyor, 8:00’de yataktan çıkarak çocukları için kahvaltı hazırlamaya koyuluyor.
Courtney, sabah saatlerinin günün en zor kısmı olduğunu söyleyerek “Sabah saatleri, günün en telaşlı zamanları. Çocuklar etrafta koşuştururken yapılması gereken bir sürü iş oluyor” dedi.
Yaşı büyük olan çocuklar, kahvaltıdan sonra temizlik işlerine yardımcı oluyorlar. Ardından Courtney çocuklara ders vermeye başlıyor. Birkaç saat süren derslere mola verdiklerinde ise kuzularını biberonla besliyorlar. Courtney günlük rutinlerinin özetini yaparken, eğer iyi bir gündeyse tüm bu işlerin yanında üç makine çamaşır yıkayabildiğini de ekledi.
“Sabah rutininin ardından herkes öğle yemeği hazırlıklarına yardımcı oluyor. Öğle yemekleri genellikle sandviç gibi hazırlaması kolay şeyler oluyor. Yemeğin ardından büyük çocuklar film izlerken, ben küçük olanları uyutuyorum” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün iki hamilelik arasında 18 ila 24 ay bulunmasını önermesine rağmen Courtney yakın zamanda çocuk sahibi olmamak için bir neden göremediğini söyleyerek “Bana, çok çocuk sahibi olmanın kanama riskini artırdığı söylendi. Ancak bu beni endişelendiren veya etkileyen bir şey olmadı. Çünkü hazırlıklı hastanelerde doğum yapıyorum” dedi.
Chris ve Courtney, çocuklarının Noel gibi özel zamanları kaçırmamasına çok dikkat ediyor. Anne Courtney, “Kutlamalara Kasım ayının başında süslemeler yaparak başladık. Hepsine yeni pijamalar ve Noel gecesi giyebilecekleri giysiler aldık. Ayrıca her birine üç-dört tane hediye de alıyoruz. Onlara istedikleri özel bir şey olup olmadığını soruyoruz ve genellikle bizden istedikleri her şeyi alıyoruz. Çok çocuk sahibi olmaktan dolayı pişman değilim. Chris ve ben ebeveny olmayı çok seviyoruz ve aile olarak harika vakit geçiriyoruz” dedi.
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