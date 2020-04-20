10 yılda 10 çocuk doğuran kadın her şeye rağmen daha çok çocuk istiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinin başkenti olan Santa Fe’de yaşayan Courtney ve Chris Rogers çifti, 10 çocuğuyla birlikte bir çiftlikte yaşıyor. 2008’de evlendikleri günden bugüne sürekli hamile olan Courtney, her şeye rağmen daha fazla çocuğunun olmasını istiyor. 10 yaş ile 9 ay arasında yaşları olan 6 erkek ve 4 kız çocuğu olan çift, çocuklarının eğitimini evde veriyor. New Mexico’da bulunan aile 12 dönümlük bir arazide yaşıyor ve 15 kişilik bir minibüs kullanıyor. 1.200 doları bulan aylık gıda masrafında kısıntıya giden aile, besin içermeyen gıda malzemelerini almayı bırakarak aylık masraflarını ancak 1.000 dolara indirebildi. Çocuklar ise kullanılmış giysi ve ayakkabı giymekten dolayı şikâyetçi görünmüyor. Noel’de birbirleri için hediye almayı bırakan Chirs ve Courtney, çocuklarına hediye almaktan vazgeçmedi. Çocukların hediye masrafı ise 1.000 dolar tuttu. Çift, yılda sadece bir kez çocukları olmadan dışarıda vakit geçiriyor. Kasım ayındaki son dışarı çıkışlarında, çocuklarla çiftin yakın arkadaşları ilgileniyor.

Kendilerine ait zaman geçirmemelerine rağmen Courtney daha fazla çocuk sahibi olmak istediğini belirtti.

“Mümkün olduğunca kalabalık olmak istiyoruz” diyen Courtney’in en genç çocuğu Caydie ve Coralee arasında sadece 361 gün var. Courtney, 12 çocuklu, 14 kişilik bir aile olmak istediklerini söyleyerek “Eşim, 10 kardeşi arasında en büyük olanı, evlenmeden önce annesi kadar çocuk doğurmak hakkında espriler yapardı. Tek seferde bir sürü bebek bezi yıkamak ve bir sürü bebek arabası sahibi olmak bizim için çok normal” dedi. ÇOCUKLAR EV İŞLERİNE YARDIMCI OLUYOR Biberonla beslenmesi gereken iki kuzu, bir köpek ve birçok tavukla birlikte 12 dönümlük bir arazide yaşayan çift, çocuklarına gündelik ev işleri öğrettiklerini söyledi. Hamile olmayı sevdiğini söyleyen Courtney, doğum kontrol yöntemlerine kişisel nedenlerle karşı olduğunu dile getirdi. Çift, düşük nedeniyle daha önce iki çocuk kaybetti. Mükemmel bir şekilde organize olabilen çift, bebekleri Coralee’in uyanmasıyla birlikte güne 7:30’da başlıyor, 8:00’de yataktan çıkarak çocukları için kahvaltı hazırlamaya koyuluyor. Courtney, sabah saatlerinin günün en zor kısmı olduğunu söyleyerek “Sabah saatleri, günün en telaşlı zamanları. Çocuklar etrafta koşuştururken yapılması gereken bir sürü iş oluyor” dedi.