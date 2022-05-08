YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. 10 yıldır Anneler Günü'nü yoğun bakımdaki evladı için hastanede geçiriyor

10 yıldır Anneler Günü'nü yoğun bakımdaki evladı için hastanede geçiriyor

08.05.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 6 çocuk annesi Fatma Erdemes, doğduktan 17 gün sonra kas hastalığı teşhisi koyulan kızı Elif Nur'u 10 yıldır tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesinin kapısında bekliyor - Erdemes: - "Beni hissetmesi için elimden geleni yapıyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yaşayan anne Fatma Erdemes 10 yıldır Anneler Günü'nü kas hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 10 yaşındaki kızı için hastanede geçiriyor.

Elif Nur Erdemes, 10 yıl önce doğduktan 17 gün sonra solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde kas hastalığı teşhisi koyulan Elif, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanede 2 yıl solunum cihazına bağlı yaşayan Elif, Dicle Üniversitesi (DÜ) Çocuk Palyatif Yoğun Bakım Merkezine sevk edildi.

Anne Fatma Erdemes, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif'i hastanede yalnız bırakmıyor.

Kızının kendisini hissetmesi için 10 yıldır her gün hastaneye giden fedakar anne, yoğun bakım ünitesinin kapısında kızından gelecek güzel haberi bekliyor.

- "Beni hissetmesi için elimden geleni yapıyorum"

Anne Fatma Erdemes, AA muhabirine, 10 yıldır çocuğunu hastanede yalnız bırakmadığını söyledi.

Her gün çocuğu varlığını hissetsin diye hastaneye gittiğini anlatan Erdemes, "Elif benim 5'inci çocuğum. Hastaneye her gün geliyorum. Onu ihmal etmiyorum. Onun rahatlaması, beni hissetmesi için elimden geleni yapıyorum. Elif mutlu olduğu zaman benim için sağlıklı bir çocuktan farkı yok. Elif sıkıntıya girdiği zaman üzülüyorum." dedi.

Erdemes, Elif rahat olduğu zaman, rahat nefes aldığında mutlu olduğunu anlatan Erdemes, "10 senedir gidip geliyorum. Ama 10 sene, sanki 10 günmüş gibi bana. Bana uzun gelmiyor. Yeterki çocuğum rahat bir nefes alsın." diye konuştu.

DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ise annenin her gün hastaneye gelerek, çocuğuna destek verdiğini söyledi.

"Çocuğuna moral desteği vererek, göz teması kurarak, fiziksel destek sağlayarak çocuğuna psikolojik ve fizyolojik olarak katkı sağlıyor." ifadelerini kullanan Akdağ, DÜ Hastanesi olarak anne Fatma Erdemes'i yılın annesi seçtiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeniden yüzlendirme ve adli yaşlandırmayla olayların aydınlatılmasına katkı sağlıyorlarYeniden yüzlendirme ve adli yaşlandırmayla olayların aydınlatılmasına katkı sağlıyorlar
Bakım yaptığı teleferik kabininden düşen teknisyen hayatını kaybettiBakım yaptığı teleferik kabininden düşen teknisyen hayatını kaybetti
Nevşehir'de arazide gömülü halde parçalanmış erkek cesedi bulunduNevşehir'de arazide gömülü halde parçalanmış erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 8 Mayıs Pazar

İmsak
03:34
Sabah
05:09
Öğle
12:21
İkindi
16:09
Akşam
19:22
Yatsı
20:51

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Pazar

Surkent Eczanesi
Sur
Forum Beritan Eczanesi
Yenisehir
Çuhadar Eczanesi
Baglar
Deniz Eczanesi
Baglar
Botanik Eczanesi
Baglar
Huzurevleri Eczanesi
Kayapinar
Anadolu Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.