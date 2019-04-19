10 yıldır hastanelerde yaşıyor!

Ordu'nun Akkuş ilçesinden olduğu öğrenilen Fazlı Bilgili (68), yaklaşık 10 yıldır Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin acil servislerinde kalıyor. Geceleri hastanelerde banklar üzerinde uyuyan yaşlı adam, gündüzleri de hastane kantinleri ve hastane içinde oturarak günü geçiriyor.
'YILLAR ÖNCE İBRAHİM TATLISISES'İN ARKASINDA ZURNA ÇALDIM'
Yıllar önce düğünlerde zurna çalarak geçimini sağladığını söyleyen Fazlı Bilgili, "Eşim yıllar önce hayatını kaybetti. Düğünlerde zurna çalıyordum ancak kalbimde pil takılı çalışamıyorum. 10 yıldır hastanelerde kalıyorum. Devletin ayda verdiği 600 lira yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyorum. Bana hastanelerdeki personeller ve kantin çalışanları çok iyi davranıyor. Yıllar önce Antalya'da konserlerde Yıldıray Çınar ve İbrahim Tatlıses'in arkasında zurna çaldım. Şimdi hastayım çalışamıyorum" dedi.
(İHA)
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