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Anthropic'in yapay zekâsı polise sahte cinayet ihbarında bulundu!

Anthropic şirketinin yapay zeka modelinin ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde sahte cinayet ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

Anthropic'in yapay zekâsı polise sahte cinayet ihbarında bulundu!

The Wall Street Journal'ın haberine göre Philadelphia polisi, Anthropic'in yapay zeka modellerinden birinin "PhillyUnsolvedMurders.com" sitesi üzerinden yanlış bir cinayet ihbarında bulunduğunu açıkladı.

Buna göre Anthropic, sahte ihbarın son zamanlarda modelin yürüttüğü izinsiz eylemlerden biri olduğunu belirtti.

Anthropic in yapay zekâsı polise sahte cinayet ihbarında bulundu! 1

BEYAZ SARAY BİLGİLENDİRİLDİ

Bu tür vakalar hakkında Beyaz Saray'ı bilgilendirdiği bilgisini paylaşan şirket, konuyla ilişkili her kuruma bildirimde bulunduklarını, ayrıca ortaya çıktıkça yapay zekanın istenmeyen davranışlarına ilişkin yeni örnekleri de rapor etmeyi planladıklarını kaydetti.

Anthropic in yapay zekâsı polise sahte cinayet ihbarında bulundu! 2

Şirket, bu asılsız cinayet ihbarının modelin çözülmemiş bir cinayet vakasına atıfta bulunan bir sayfada polis teşkilatı tarafından yönetilen ihbar formuyla karşılaşmasıyla ortaya çıktığını, asla oturum açmaması, hesap oluşturmaması, kişisel veri girmemesi yönünde talimat verilmesine rağmen modelin bu talimatlara uymadığını aktardı.

Anthropic in yapay zekâsı polise sahte cinayet ihbarında bulundu! 3

TEMMUZDA YAŞANMIŞ, EYLÜLDE FARK EDİLMİŞ

Polis teşkilatı ise yanlış bildirim olayının temmuzda meydana geldiğini ancak Anthropic'in bunu eylüle kadar fark etmediğine değinerek, olayın meydana gelmesiyle tespit edilip polise bildirilmesi arasında geçen iki aylık gecikmenin "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Anthropic in yapay zekâsı polise sahte cinayet ihbarında bulundu! 4

Anthropic'in modelinin bu olay esnasında rastgele seçilen web siteleriyle etkileşim içeren bir test gerçekleştirdiğini belirten polis, teknoloji şirketlerinin sistemlerinin yanlış bilgi göndermesini önlemek için uygun önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Anthropic in yapay zekâsı polise sahte cinayet ihbarında bulundu! 5

Polis, Anthropic'in olayı fark ettikten 9 gün sonra 7 Ekim'de Philadelphia polisine bildirimde bulunduğunu aktarırken, şirket temsilcilerinin ertesi gün emniyet müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Bu haberin ana görseli yapay zekâ ile oluşturulmuştur; temsilidir.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Anthropic
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