1572'de inşa edilmişti: Önce kendisini sonra kopyasını çaldılar!

Muğla'nın tarihi ve manevi mirasları arasında yer alan Üç Erenler Türbesi, bugün bakımsız görüntüsüyle içler acısı bir durumda. Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Üçler Sokak'ta bulunan alanda, geçmişte mescit ve türbenin yer aldığı yapıların kalıntıları bulunuyor. Ancak tarihi alanın çevresinde grafitiler ve çöpler dikkat çekerken, herhangi bir yönlendirme levhası da bulunmuyor. Muğla'nın önemli yapılarından biri olan alanın, mevcut durumuyla korunmaya ihtiyaç duyduğu görülüyor. Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Üç Erenler'in tarihini ve bölgenin geçmişten bugüne yaşadığı değişimi anlatarak alanın yeniden gündeme taşınması gerektiğini belirtti.

"ÜÇ ERENLER, MUĞLA'NIN MANEVİ ZENGİNLİĞİDİR"

Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Üç Erenler'in Yıldırım Bayezid döneminde Muğla'ya gelen üç Horasan ereni olduğunu belirterek, "Üç Erenler, Birinci Bayezid zamanında Muğla'ya gelmiş üç tane Horasan erenidir. Bunlar buraya gelip Hacı Bayram-ı Veli'ye bağlı olan Bayrami tarikatının buradaki faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Bayrami geleneğinin tasavvufi öğretilerini halka yaymışlardır" dedi. Üç kardeşin Salih, Ömer ve Mehmet isimlerini taşıdığını aktaran Açıkgöz, bu kişilerin Muğla'nın manevi hayatında iz bıraktığını ifade etti.

1572 YILINDA MESCİT VE TÜRBE İNŞA EDİLDİ

Bölgede geçmişte bir külliye bulunduğunu anlatan Açıkgöz, alandaki yapıların mescit, türbe ve bir evden oluştuğunu belirtti. 2010 yılında konservasyon gerçekleştirilip yapıların kopyasının yapıldığını aktardı. Yapının kitabesinden elde edilen bilgilere göre mescit ve dergahın 1572 yılında inşa edildiğini belirten Açıkgöz, kitabede Mustafa Çelebi'nin adının yer aldığını kaydetti.

ÜÇ ERENLER'İN MEZARLARI 1937'DE TAŞINDI

Üç Erenler'in mezarlarının uzun yıllar türbenin bulunduğu alanda kaldığını anlatan Açıkgöz, şehir planlaması çalışmaları nedeniyle 1937 yılında mezarların taşındığını belirtti. Açıkgöz, "1937 yılına kadar burada, türbede mezarlar vardı. Ancak 1937 yılında şehir planlaması gereği buradaki üç erenin mezarı, Hamursuz Tepesi eteğindeki mezarlığa nakledilmiş. Zaten buraya Üç Erenler denmesinin sebebi de bu üç erendir" ifadelerini kullandı.

"KARA SERVİNİN İZİNİ SÜREREK BURAYI BULDUM"

Alanı nasıl keşfettiğini anlatan Açıkgöz, 1994 yılında bölgedeki kara servi ağacının izini sürerek tarihî kalıntılara ulaştığını söyledi. Açıkgöz, "1994 yılında geldiğimde kara servi ağacını takip ederek buraya ulaştım. Buranın toprak yığını olduğunu gördüm. Çünkü bu binalar yıkılmış ve alan bu şekilde kalmıştı" dedi. Tarihi alanın yeniden ortaya çıkarılması için girişimlerde bulunduklarını belirten Açıkgöz, dönemin Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün'ün desteğiyle konservasyon çalışması yapıldığını, arkeolog Prof. Dr. Adnan Diler ve bölge sakinlerinin de çalışmalara katkı sunduğunu ifade etti.

"KORUMA ÇALIŞMASI YAPILDI AMA YETERİNCE KORUNMADI"

Yürütülen çalışmalarla mescit ve türbenin temel kalıntılarının ortaya çıkarıldığını belirten Açıkgöz, ev bölümünün ise bulunamadığını kaydetti. Kalıntıların korunması amacıyla duvarların belirli bir yüksekliğe kadar yükseltildiğini aktaran Açıkgöz, sonraki süreçte alanın yeniden bakımsız kaldığını dile getirdi. Mevcut duruma tepki gösteren Açıkgöz, "Burası böyle mezbelelik bir yer olmaktansa hiç olmazsa bir mimari geleneğin yansıması olarak korumak üzere inşa edildi. Fakat çok acı, burası inşa edildikten sonra içine ağaç dikildi. Yani yarın öbür gün birisi gelir de burada bir türbe vardı, mescit vardı, bunları tekrar ihya edelim dese ağaçları kestirmeyecekler. Fakat yanlış. Ağaçlar sonra dikildi" diye konuştu.

TARİHİ ALAN BAKIMSIZLIĞA TERK EDİLDİ

Bugün Üçler Sokak'ta bulunan tarihi alanın çevresinde grafitiler ve çöpler göze çarparken, kalıntıların tarihi ve kültürel önemini anlatan bir levhanın bulunmaması da dikkat çekiyor. Koruma amacıyla yükseltilen duvarların bazı bölümlerindeki bozulmalar, alanın bakım ihtiyacını ortaya koyuyor. Üç Erenler'in hikayesinin ve bölgenin mimari geçmişinin yeterince görünür olmadığına işaret eden mevcut tablo, tarihi mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunu yeniden gündeme getiriyor.

"ÜÇ ERENLER'E SAHİP ÇIKMAK MUĞLA'NIN BORCUDUR"

Alanının yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Namık Açıkgöz, tarihi kalıntıların Muğla'ya hem mimari hem de manevi zenginlik kattığını belirtti. Açıkgöz, "Belediyenin bu işe tekrar el atıp buradaki şehre zenginlik katan, mimari zenginlik katan, aynı zamanda manevi ve tasavvufi zenginlik katan Üç Erenler'e sahip çıkmanın Muğla'nın borcu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır