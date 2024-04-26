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10 yıldır küsler... Demet Akalın'dan Zuhal Topal'a olay sözler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.04.2024 15:56
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Eskiden yakın arkadaş oldukları bilinen Demet Akalın ve Zuhal Topal 10 yıldır görüşmüyor. Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin neden küstüğü yıllar sonra ortaya çıktı. Demet Akalın'ın Zuhal Topal itirafı çok konuşuldu.

10 yıldır küsler... Demet Akalın'dan Zuhal Topal'a olay sözler

Ünlü popçu Demet Akalın, TV8'de yaptığı 'Gel Konuşalım' isimli programda, eski arkadaşı Zuhal Topal ile ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu. Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin yıllardır neden küs olduğu ortaya çıktı.

Akalın canlı yayında şunları söyledi: "Zuhal Topal da benimle konuşmuyor 10 senedir. Çok iyiydik falan böyle, 4-5 aile falan görüşüyoruz. Hamile, çok sevindik, yakın arkadaşlarımız, o kadar sevindik ki... Benim yine böyle bir gecem...

demet akalın

'CENAZEDE SELAM VERDİM...'

Ben basına yine biraz fazla eğlenceli olduğum için, "Ay işte Zuhal de hamile" dedim. Sen daha anneme söylemeden" falan... Özür diledim. Şimdi gördüğünde merhaba demiyor, bir kere cenazede selam verdim, havada kaldı. Bir daha asla, tövbe."

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Demet Akalın Zuhal Topal anne söyledi
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