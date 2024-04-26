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  4. Metin Akpınar'dan sonra Uğur Dündar'ın babalık davası çok konuşulmuştu! Uğur Dündar'ın 'beni iğfal etti' sözleri başına iş açtı... O gazete küpürü dosyaya eklendi

Metin Akpınar'dan sonra Uğur Dündar'ın babalık davası çok konuşulmuştu! Uğur Dündar'ın 'beni iğfal etti' sözleri başına iş açtı... O gazete küpürü dosyaya eklendi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.04.2024 15:32
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Metin Akpınar'ın kızı olduğunu mahkeme kararıyla ortaya çıkaran Duygu Nebioğlu, “Ablamın babası da ünlü gazeteci” demesi sonrası ortalık karışmıştı. Dilara'nın ünlü gazeteci Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edildi. Ancak Dündar bu iddialara 'DNA sonucu bu iddiaları yalanlıyor' diyerek açıklama yaptı. Dilara ise, DNA sonucuna itiraz etti. Uğur Dündar'ın babalık davasında yeni bir gelişme yaşandı. O gazete küpürü dava dosyasına eklendi.

Metin Akpınar'dan sonra Uğur Dündar'ın babalık davası çok konuşulmuştu! Uğur Dündar'ın 'beni iğfal etti' sözleri başına iş açtı... O gazete küpürü dosyaya eklendi

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın öz babası olduğunu DNA sonuçlarıyla kantılayan Duygu Nebioğlu, uzun yıllardır kayıp olan annesini bulmak için Müge Anlı'ya çıkmıştı.

Bazı filmlerde figüranlık yaptığı ortaya çıkan Suphiye Orancı ortaya çıkmazken kızları hakkında her gün yeni iddialar gündeme gelmeye başladı. Duygu Nebioğlu, “Ablamın babası da ünlü gazeteci” demesi sonrası ortalık karıştı.

DUYGU SUPHİYE3333

Dilara'nın ünlü gazeteci Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edildi. Ancak Dündar bu iddialara 'DNA sonucu bu iddiaları yalanlıyor' diyerek açıklama yaptı. Dilara, DNA sonucuyla oynandığını düşünerek sonuca itiraz etti.

dilara

DNA testinin usulüne uygun şekilde yeniden yapılması beklenirken davaya dair yeni detaylar ortaya çıktı.

GAZETE KÜPÜRÜ DOSYAYA EKLENDİ

Günaydın'dan Ceyhan Toprak'ın haberine göre; Suphiye Orancı hamileyken Uğur Dündar'ın Posta gazetesine 24 Nisan 1985'te verdiği röportajın yer aldığı gazete kupürünün babalık davası dosyasına delil olarak girdi.

posta gazetesi

'BENİ İĞFAL ETTİ'

'Evleneceğim kurtulacağım' başlıklı gazete röportajında 'Mazbut bir hayatım var" diyen Uğur Dündar, "Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp (Uğur beni iğfal etti) diyeceğinden korkuyorum" demesi dikkat çekmişti.

uğur dündar

Tanımadığı kadınların sürekli kendisini rahatsız ettiğini röportajında söyleyen Uğur Dündar, "Artık rahatsız oluyorum. Beni rahat bıraksınlar. Benim için evlilik ciddi bir olaydır" diye konuşmuştu.

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Uğur Dündar Metin Akpınar Pınar kadınları
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