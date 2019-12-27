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  4. 100 bin dolarlık iPhone 11 Pro!

100 bin dolarlık iPhone 11 Pro!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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MKBHD isimli bir YouTube kanalı, Caviar tarafından yeniden tasarlanan iPhone 11 Pro için bir inceleme videosu çekti. Başlangıç fiyatı 100 bin dolar olan, 24 ayar altın ve 137 pırlantadan oluşan iPhone 11 Pro, YouTuber'ı çok da memnun etmemiş gibi görünüyor.

100 bin dolarlık iPhone 11 Pro!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın son model iPhone'ları, kısa bir süre önce hayatımıza giriş yaptı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iPhone 11 serisinin piyasaya sürülmesiyle de bazı mücevher üreticileri, iPhone 11'e makyajlama işlemi uyguladılar ve normal bedeli (en azından dolar bazında) uygun olan iPhone 11 serisi için servet değerinde paralar istediler. Şimdi bu özel iPhone'lardan bir tanesi, bir YouTuber'ın eline geçti.

SÖZ KONUSU TASARIMIN İNSANLARA HİÇBİR FAYDASI YOK

Genelde teknolojiyle ilgili videolar çeken YouTube kanalı "MKBHD" tarafından yayınlanan bir video, Caviar tarafından tasarlanan, başlangıç fiyatı 100 bin dolar olan ve 120 bin dolara kadar da çıkabilen Solarius Zenith Full Gold iPhone 11 Pro'nun nasıl göründüğünü gözler önüne seriyor. Ancak YouTuber, bu tasarımı çok da beğenmemiş gibi görünüyor. Çünkü YouTuber,
söz konusu tasarımın insanlara hiçbir faydasının olmadığını söylüyor.

24 AYAR SAF ALTINDAN ve 137 PIRLANTADAN OLUŞUYOR

Caviar tarafından hazırlanan bu tasarımın, telefonun sadece görünüşünü değiştirdiğini söylemek gerekiyor. Yani yukarıda fotoğrafını gördüğünüz iPhone 11 Pro, donanımsal özellikler açısından ekstra biz özelliğe sahip değil. Caviar tarafından yapılan işlemler, telefonun sadece dışındaki yapıyı değiştiriyor.

Caviar'ın Solarius Zenith Full Gold iPhone 11 Pro modeli, 24 ayar saf altından ve bu altının üzerine bezenmiş olan 137 pırlantadan oluşuyor. Özel bir kutu içerisinde yer alan telefon, beraberinde yine altın SIM kart girişini çıkarma iğnesi, bir şarj cihazı, kablosu ve yine Caviar tarafından özelleştirilen bir AirPods getiriyor. Ayrıca bu iPhone 11 Pro, benzerlerine oranla bir hayli ağır.

Merak edenler için YouTuber'ın inceleme videosu:


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iPhone 11 Pro Apple iPhone youtuber

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