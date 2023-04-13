SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. 100 milyon euro! Beşiktaş turnayı gözünden vurdu! Stadyumun yeni adı...

100 milyon euro! Beşiktaş turnayı gözünden vurdu! Stadyumun yeni adı...

13.04.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada yer alan ve son olarak "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tüm gelirlerinin deprem bölgesine aktarılacağı maçta İspanyol devini 2-0 mağlup eden siyah- beyazlılarda stadyum isim sponsorluğu için çalışmalar devam ediyor. Sezon sonunda bitecek olan mevcut sözleşme sonrası yeni isim için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

100 milyon euro! Beşiktaş turnayı gözünden vurdu! Stadyumun yeni adı...

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında umutlarını artırmıştı. Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın bu sezon oynadığı maçların geçersiz sayılması için başvuruda bulunan ancak TFF tarafından reddedilen siyah - beyazlılarda stadyum isim sponsorluğu için de flaş bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, mevcut stadyum isim sponsorluk anlaşmasının bu sene sona erecek olmasından ötürü yeni sponsorluk görüşmelerine hız verdi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Rus, Kore, Kazakistan ve İngiltere'den firmalarla görüşme halinde olduğu kaydedildi.

"TATLI BİR REKABET VAR, İNŞALLAH İŞİMİZE GELİR"

a8a0feea-0014-4b6c-bb30-587c1de4b649

Rus şirketi Gazprom dışında üç ülkeden daha şirketlerle irtibat halinde olan Çebi, "Bu tür ekonomik konular bir süre gizli kalması gerekir. Rus firması dışında bir tanesi Kore, biri Kazakistan, bir tanesi de İngiltere. Birbirlerinden biraz farklılar ama geride olan sonra diğerinin önüne geçebiliyor. Tatlı bir rekabet var, inşallah işimize gelir. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

100 MİLYON EURO!

08062021124857-vodafone_park

Dünyanın en büyük doğalgaz çıkaran kuruluşu olan Gazprom’la yapılan görüşmelerde, 3+2 yıllık bir anlaşmanın görüşüldüğü ve bütçenin de senelik 20 milyon eurodan toplamda 100 milyon euro olduğu kaydedildi.

"GÖRÜŞME HALİNDEYİZ"

ec1e26982e4945158a00acbb3ea2d316

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Rus şirketi Gazprom dışında Güney Kore, Kazakistan ve İngiltere’den 3 farklı şirket ile stat isim sponsorluğu için görüşme halindeyiz. Henüz konu netleşmedi." ifadelerini kullanarak ipucunu verdi.

Stat isim sponsorluğu konusunda beklentisi en az 100 milyon euro değerinde bir anlaşmaya imza atmak üzere olan idareciler, kulübün geleceği için çok önemli olan anlaşmayı sezon bitene kadar yapmaya hazırlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş, yardım maçında Atletico'yu devirdi!Beşiktaş, yardım maçında Atletico'yu devirdi!
Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!
Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi Vodafone Park beşiktaş spor spor toto maçı spor tot süper li spor to kulübün

En Çok Okunan Haberler

EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!

EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!

700 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı: Hükümetin teklifi belli oldu

700 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı: Hükümetin teklifi belli oldu

Ebrar'ın takım arkadaşı maç sonu pencereden düşerek hayatını kaybetti! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ebrar'ın takım arkadaşı maç sonu pencereden düşerek hayatını kaybetti! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okan Buruk'un yeni adresini açıkladı! Taraftarı kızdırdı...

Okan Buruk'un yeni adresini açıkladı! Taraftarı kızdırdı...

Taraftar bile şaşkın! Yıldız isim sadece bu sezonu değil, önümüzdeki sezonu da kapattı

Taraftar bile şaşkın! Yıldız isim sadece bu sezonu değil, önümüzdeki sezonu da kapattı

"Cuma namazına giden pislikler" demişti!

"Cuma namazına giden pislikler" demişti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.