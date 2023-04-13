100 milyon euro! Beşiktaş turnayı gözünden vurdu! Stadyumun yeni adı...

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında umutlarını artırmıştı. Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın bu sezon oynadığı maçların geçersiz sayılması için başvuruda bulunan ancak TFF tarafından reddedilen siyah - beyazlılarda stadyum isim sponsorluğu için de flaş bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, mevcut stadyum isim sponsorluk anlaşmasının bu sene sona erecek olmasından ötürü yeni sponsorluk görüşmelerine hız verdi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Rus, Kore, Kazakistan ve İngiltere'den firmalarla görüşme halinde olduğu kaydedildi.

"TATLI BİR REKABET VAR, İNŞALLAH İŞİMİZE GELİR"

Rus şirketi Gazprom dışında üç ülkeden daha şirketlerle irtibat halinde olan Çebi, "Bu tür ekonomik konular bir süre gizli kalması gerekir. Rus firması dışında bir tanesi Kore, biri Kazakistan, bir tanesi de İngiltere. Birbirlerinden biraz farklılar ama geride olan sonra diğerinin önüne geçebiliyor. Tatlı bir rekabet var, inşallah işimize gelir. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

100 MİLYON EURO!

Dünyanın en büyük doğalgaz çıkaran kuruluşu olan Gazprom’la yapılan görüşmelerde, 3+2 yıllık bir anlaşmanın görüşüldüğü ve bütçenin de senelik 20 milyon eurodan toplamda 100 milyon euro olduğu kaydedildi.

"GÖRÜŞME HALİNDEYİZ"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Rus şirketi Gazprom dışında Güney Kore, Kazakistan ve İngiltere’den 3 farklı şirket ile stat isim sponsorluğu için görüşme halindeyiz. Henüz konu netleşmedi." ifadelerini kullanarak ipucunu verdi.

Stat isim sponsorluğu konusunda beklentisi en az 100 milyon euro değerinde bir anlaşmaya imza atmak üzere olan idareciler, kulübün geleceği için çok önemli olan anlaşmayı sezon bitene kadar yapmaya hazırlanıyor.

