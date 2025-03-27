100 milyon yıl öncesine ait! 2 pençesi bulundu... O türe ait yeni bilgiler ortaya sundu

Kanadalı araştırmacılar, Gobi Çölü'nde 100 milyon yıl önce yaşamış yeni bir dinozor türü keşfetti. Duonychus tsogtbaatari adı verilen bu tür, iki parmaklı pençeleriyle dikkat çekiyor. Milyonlarca yıl öncesinde yaşadığı söylenen 2 parmaklı pençesi olan bu yeni dinozor türü, Kretase döneminde yaşadığı söyleniyor. Kalıntı, dinozorların 66 ile 100 milyon yıl öncesinde yaşadığı Moğolistan ve Çin topraklarından alınan numunelerden ortaya çıktı.

PENÇELERİ HEM SAVUNMA HEM DE BİTKİLERİ KAVRAMAK İÇİN KULLANILIYORDU

260 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen Duonychus tsogtbaatari, arka ayakları üzerinde duran ve Terizinozor grubuna ait bir dinozor. Uzun, kıvrık pençelerini bitkileri kavramak ve savunma amaçlı kullanıyordu.