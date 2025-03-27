Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 100 milyon yıl öncesine ait! 2 pençesi bulundu... O türe ait yeni bilgiler ortaya sundu

100 milyon yıl öncesine ait! 2 pençesi bulundu... O türe ait yeni bilgiler ortaya sundu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.03.2025 12:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanadalı araştırmacılar, Gobi Çölü'nde 100 milyon yıl önce yaşamış yeni bir dinozor türü keşfetti. Duonychus tsogtbaatari adı verilen tür, iki parmaklı pençeleriyle bitkileri kavrayabiliyor ve savunma aracı olarak kullanıyordu.

100 milyon yıl öncesine ait! 2 pençesi bulundu... O türe ait yeni bilgiler ortaya sundu

Kanadalı araştırmacılar, Gobi Çölü'nde 100 milyon yıl önce yaşamış yeni bir dinozor türü keşfetti. Duonychus tsogtbaatari adı verilen bu tür, iki parmaklı pençeleriyle dikkat çekiyor. Milyonlarca yıl öncesinde yaşadığı söylenen 2 parmaklı pençesi olan bu yeni dinozor türü, Kretase döneminde yaşadığı söyleniyor. Kalıntı, dinozorların 66 ile 100 milyon yıl öncesinde yaşadığı Moğolistan ve Çin topraklarından alınan numunelerden ortaya çıktı.

thumbs_b_c_94a20e3ae625271a958e499c183b2c34

PENÇELERİ HEM SAVUNMA HEM DE BİTKİLERİ KAVRAMAK İÇİN KULLANILIYORDU

260 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen Duonychus tsogtbaatari, arka ayakları üzerinde duran ve Terizinozor grubuna ait bir dinozor. Uzun, kıvrık pençelerini bitkileri kavramak ve savunma amaçlı kullanıyordu.

Mynet'in Sesi
Küçük çocuğun canavar iddiası gerçekleri ortaya çıkardı!Küçük çocuğun canavar iddiası gerçekleri ortaya çıkardı!
2000 yıllık tür keşfedildi! Kazı sırasında bulundu...2000 yıllık tür keşfedildi! Kazı sırasında bulundu...
Anahtar Kelimeler:
Kanada dinozor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Vatandaşlara net uyarı: Yükseliyorsa kaçın!

Vatandaşlara net uyarı: Yükseliyorsa kaçın!

AK Partililer hakkında skandal çağrı! Bir kez daha cezaevinde

AK Partililer hakkında skandal çağrı! Bir kez daha cezaevinde

Cezaevinden hastaneye kaldırıldı

Cezaevinden hastaneye kaldırıldı

Bu trend hayati tehlike saçıyor!

Bu trend hayati tehlike saçıyor!

Küçük çocuğun canavar iddiası gerçekleri ortaya çıkardı!

Küçük çocuğun canavar iddiası gerçekleri ortaya çıkardı!

Yıldırım çarptı: Göz rengi değişti, peltek kaldı...

Yıldırım çarptı: Göz rengi değişti, peltek kaldı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.